iPhone 14 (Max): Vše, co o něm zatím víme a co od něj očekáváme

iPhone 14 (Max) je už doslova za dveřmi. Jeho představení, po boku s iPhone 14 Pro (Max), se dočkáme již zanedlouho, konkrétně 7. září 2022, a to tradičně na Apple Keynote. Jak už to tak před konferencí bývá zvykem, tak se postupně prostřednictvím úniků objevuje více a více informací, které nám prozrazují, na co se vlastně můžeme těšit. V tomto článku si proto společně shrneme vše, co prozatím víme a očekáváme od iPhonu 14 (Max). Oproti verzi Pro tyto novinky nejsou bůhvíjak zajímavé, rozhodně se ale i tak máme na co těšit.

Čip Srdcem každého iPhonu a dalších zařízení je čip. Doposud bylo tradicí, že Apple s příchodem nové generace iPhonů přišel také s novou generací jejich čipu, který osadil do všech modelů. Aktuálně tak všechny iPhony 13 (Pro) disponují čipem A15 Bionic. Vzhledem k tomu, jak se postupně vývoj čipů komplikuje a zpomaluje, tak se očekává, že letos Apple vůbec poprvé sáhne po rozdílných čipech pro iPhone 14 (Max) a iPhone 14 Pro (Max). Klasické verze „čtrnáctek" tak nejspíše nabídnou současný A15 Bionic, který však bude o něco výkonnější díky využití úspornějšího celulárního modemu a lepšího vnitřního uspořádání komponentů.

Operační paměť Co se týče operační paměti, tak zde Apple rozdíly dělal a klasické verze iPhonů oproti verzím s označením Pro nabízely menší kapacitu. Vzhledem k informacím o čipu, které jsem uvedl na předchozí stránce, byste nejspíše očekávali, že u iPhonů 14 (Max) a 14 Pro (Max) bude ve velikosti operační paměti rozdíl, stejně jako je tomu doposud. Jenže opak je pravdou a podle posledních dostupných informací nabídnou všechny čtyři modely „čtrnáctek" stejnou velikost operační paměti, a to konkrétně 6 GB. Oproti předchozí generaci si tak klasické modely přilepší o 2 GB, zatímco modely Pro zůstanou na stejné kapacitě.

Displej a výřez Apple displeje prostě a jednoduše umí a zcela jistě nám to potvrdí i letos. Mnoho uživatelů se určitě ptá, jak na tom displeje u nových iPhonů 14 vlastně budou. Pokud se bavíme čistě o rozlišení, tak u iPhonu 14 ve srovnání s iPhonem 13 nebudeme pozorovat žádný rozdíl. Řeč je tedy o rozlišení 2532 x 1170 pixelů. Je však nutné zmínit, že verzi mini u letošní generace nahradí naopak verze 14 Max, takže porovnávat displej mezi těmito modely není možné. Každopádně, podle dostupných informací, nabídne z hlediska rozlišení iPhone 14 Max stejný displej, jako současný iPhone 13 Pro Max, a to 2778 x 1284 pixelů, avšak bez podpory ProMotion, jelikož oba tyto displeje budou využívat technologii LTPS. U těchto klasických modelů pak bude zachován klasický výřez, stejně jako je tomu u „třináctek".

Fotoaparát iPhony se ve světě chytrých telefonů vyznačují mimo jiné vysoce kvalitními fotoaparáty, a to i skrze nižší rozlišení. Zatímco u letošních iPhonů 14 Pro (Max) očekáváme velkou fotoaparátovou revoluci, tak u klasických modelů 14 (Max) žádné extra velké změny očekávat nemůžeme – dokonce bychom se u nich podle dostupných informací měli dočkat naprosto stejných objektivů, jako u aktuálních iPhonů 13 (mini). To znamená nasazení dvou 12 MP objektivů, a to širokoúhlého a ultra-širokoúhlého. I když se může zdát, že se jedná o špatnou zprávu, tak je nutné se zamyslet nad tím, že u „třináctek“ bylo z hlediska fotosoustavy jedno, zdali zvolíte klasický model nebo ten s označením Pro, vynecháme-li teleobjektiv. Tímto krokem tedy Apple udělá mezi klasickou a Pro verzí větší propast, stejně jako je tomu nyní konečně u MacBooků. Určitá změna by však mohla přijít u předního fotoaparátu, který by měl nabídnout lepší světelnost a automatické ostření.

Baterie a nabíjení Na poli baterie by se toho letos nemělo nic moc změnit a nové „čtrnáctky" by se tak měly chlubit podobnými, popřípadě stejnými bateriemi jako předchozí modely, tedy samozřejmě vyjma modelu 14 Max. Podle úniků nabídne iPhone 14 baterii o kapacitě 3 279 mAh a větší 14 Max pak 4 325 mAh. Šušká se však hlavně o tom, že bychom se mohli dočkat zvýšení maximálního nabíjecího výkonu. Jak jistě víte, aktuálně můžeme novější modely iPhonů oficiálně nabíjet 20 W (reálný výkon je často ještě vyšší). Nové iPhony 14 (Pro) by pak měly poskočit na maximální nabíjecí výkon o hodnotě 30 W, díky čemuž by nabíjení probíhalo ještě rychleji. Není však jasné, zdali se nebude jednat o dominantu modelů Pro a Pro Max. Nabíjecí konektor bude i nadále Lightning a zcela jistě budou „čtrnáctky" poslední generací s tímto konektorem, než se přejde na USB-C.

Kapacita úložiště Pokud jste se těšili na to, že Apple u nových iPhonů 14 (Max) konečně odstraní pro většinu nedostatečné základní úložiště s kapacitou 128 GB, tak pro vás mám špatné zprávy. Podle dobře informovaných zdrojů se totiž u těchto modelů v porovnání s předchozí generací nic nezmění. To znamená, že iPhone 14 (Max) nabídne v základu úložiště o kapacitě 128 GB s tím, že následně budou za příplatek k dispozici varianty s 256 GB a 512 GB úložištěm.

Barvy Klasické modely iPhonů se v posledních letech vyznačují tím, že nabízí o mnoho rozmanitější paletu barev, ze kterých si vybere prakticky každý uživatel. Letos bychom se měli u iPhonů 14 (Max) dočkat celkově šesti různých barev, a to konkrétně zelené, modré, černé, bílé, červené a fialové. Otázkou zůstává, zdali Apple představí všechny tyto barvy najednou, anebo zdali opět představí novou barvu o několik měsíců později – v minulosti se takto stalo u fialové a zelené varianty. S velkou pravděpodobností k tomuto ale opravdu dojde, aby došlo k podpoře prodejů ve slabším kvartále.