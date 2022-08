4 novinky, kterých bychom se měli dočkat na chystané Apple Keynote

Apple před pár dny rozeslal vybraným novinářům a jedincům pozvánky na letošní zářijovou Apple Keynote, která se bude přesněji konat již 7. září. Tato jablečná konference dostala pojmenování Far Out a dočkáme se na ní hned několika novinek, a to jak z hlediska hardwaru, tak i softwaru. Příchod některých novinek je jasný, jiných zase ne až tak moc – pojďme se společně v tomto článku podívat, čeho všeho bychom se na této Apple Keynote měli dočkat. Mohlo by vás zajímat iPhone 14 datum představení oficiálně oznámeno! iPhone Jiří Filip 24. 8. 2022

Apple Watch ve třech verzích V září se po boku iPhonů dočkáme také představení nových Apple Watch – a letos se nebude jednat o jeden ani dva modely, ale s největší pravděpodobností rovnou tři. Konkrétně se má tedy jednat o Apple Watch Series 8, které toho oproti předchozí generaci nic moc nenabídnou. Nebude však chybět ani druhá generace Apple Watch SE, které budou velmi oblíbené a dostupnější. Mluví se však také o Apple Watch Pro, které mají být především velmi odolné, nabídnout extrémní výdrž baterie, lepší displej a lepší měření metrik. Jejich tělo má být zhotoveno z titanu a zajímavé je, že jejich cena by se měla pohybovat zhruba okolo 30 tisících korun.