AirPods Pro 2. generace: 5 věcí, kterých bychom se chtěli dočkat

Na AirPods Pro 2. generace čekáme už několik dlouhých měsíců. Zvěsti o tom, že bychom se jich měli dočkat již co nevidět na nadcházejících konferenci, jsme slyšeli již několikrát. Z nějakého důvodu však Appel stále své AirPods Pro 2. generace nepředstavil. Aktuálně se mluví o tom, že bychom se nových AirPods Pro měli dočkat na podzim, a to po boku služby Apple Music, ve které najdeme vážnou hudbu. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 věcí, kterých bychom se u AirPods Pro 2. generace chtěli (a měli) dočkat.

Bezztrátový zvuk Mnoho uživatelů si stěžuje na to, že AirPody všeobecně nemají úplně kvalitní zvuk. Já osobně si však myslím, že pro obyčejné posluchače je zvuk naprosto dostačující. A pokud někdo potřebuje kvalitní zvuk, tak by po bezdrátových sluchátkách vůbec neměl sahat – drát je (prozatím) vždy lepší. I přesto se však dlouhou dobu spekuluje o tom, že AirPods Pro 2 nabídnou kvalitnější zvuk. Konkrétně je řeč buď o pouhém vylepšení, anebo o příchodu nového kodeku přímo od Applu, který by podporoval rovnou přehrávání bezztrátového zvuku. Uvidíme tedy, s čím Apple na poli zvuku v nových AirPods Pro 2 přijde. Koncept AirPods Pro 2. generace

Lepší vyhledávání přes Najít Jak jistě většina z vás ví, tak AirPody lze hledat přes Najít. Jenže se bohužel nejedná o úplně ideální řešení. Sluchátka totiž najdete pouze v případě, že jsou vytažené z nabíjecího pouzdra. Pokud se nachází přímo v něm, aktuální polohu sluchátek si bohužel nezobrazíte. To je samozřejmě pro mnoho uživatelů problém, jelikož často dochází k založení pouzdra na nějaké místo, kde ho pak nenajdeme. Aby mohlo vyhledávání celého pouzdra přes Najít fungovat, musel by Apple přijít s mimo jiné s reproduktorem, který by byl integrovaný přímo do samotného pouzdra. Tato funkce by rozhodně zjednodušila život mnohým uživatelům, kteří často své věci ztrácí anebo je někde nechávají.

Lepší potlačení hluku AirPods Pro první generace byly představeny v roce 2019. V té době se jednalo o jedny z prvních in-ear sluchátek, které nabízely aktivní potlačení hluku. Až do doby představení AirPods Pro o aktivním potlačení hluku moc uživatelů nevědělo, každopádně prakticky všichni, kteří si tato sluchátka pořídili, na něj nedají dopustit. Aktivní potlačení hluku totiž dokáže kvalitně potlačit okolní hluky tak, že je poslouchá skrze mikrofony a následně vám do uší pustí opačný signál, čímž dojde k vyrušení. U AirPods Pro 2 by však mohla jablečná společnost přijít s ještě lepším potlačením hluku. Prostor na zlepšení je samozřejmě vždycky. Takto vypadají aktuální AirPody (Pro)

Sledování aktivity Chcete-li přesně sledovat svou aktivitu a zdraví, tak je nejlepší volbou pořízení Apple Watch. I přesto, že v iOS 16 už bude mnoho různých dat schopen sledovat přímo iPhone, tak využití Apple Watch je stále přesnější a jednoduše lepší. Dlouho se však mluví o tom, že by nové AirPody Pro 2. generace mohly přijít s funkcí pro sledování aktivity. Přece jenom, mnoho z nás je využívá právě při cvičení, a kdyby Apple do sluchátek nasadil potřebné senzory, rozhodně by bylo možné získat velmi přesná data – například počet kroků, opakování při cvičení, rychlost a mnoho dalšího. Díky tomu by tak odpadla nutnost vlastnit Apple Watch.