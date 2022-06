Unikly technické specifikace AirPods Pro 2

Není žádným tajemstvím, že má Apple na letošní rok v plánu odhalení druhé generace oblíbených AirPods Pro 2. A ačkoliv se tak má stát až v průběhu podzimu, díky čerstvému úniku informací už o nich víme většinu důležitých věcí. Na co se tedy můžeme těšit?

O zveřejnění informací se postaral jako první portál 52audio, který lze označit za suverénně nejspolehlivější zdroj, co se dlouhodobě týká AirPods. Byl to totiž právě tento portál, který dokázal v minulosti se stoprocentní přesností odhalit jak specifikace AirPods Pro, tak fotky AirPods 3. Co se pak týče chystaných AirPods Pro 2, ty mají vypadat víceméně jako nynější verze mírně zkombinovaná s AirPods 3. Nejste-li tedy zastánci “nožky”, máte bohužel smůlu, jelikož se jich ani druhá generace AirPods Pro nezbaví.

Zatímco designově nové AirPods Pro 2 příliš nezaujmou, dalšími technickými specifikacemi ano. Údajně se u nich totiž počítá například s nasazením vylepšeného čipu H1 pro lepší zvuk, nižší spotřebu energie a adaptivní potlačení okolního hluku. Další zajímavou vychytávkou mají být senzory pro monitoring srdečního tepu a snad i pro snímání teploty. Nasazen má být rovněž USB-C port namísto Lightningu a dokonce i reproduktor, který bude využíván pro účely snadného dohledání přes Najít, jelikož díky němu dokáží sluchátka na svou polohu upozornit vydáním zvuku.

Extrémně zajímavou informací týkající se nové generace AirPods Pro je pak to, že by měla jít sluchátka údajně využívat i jako klasická naslouchátka, díky čemuž by se tak využitelnost tohoto produktu výrazně zvýšila. Jelikož se však jedná o první předpověď tohoto druhu, je třeba jí zatím brát se značnou rezervou. Na potvrzení si budeme muset nicméně ještě pěkných pár měsíců počkat – pravděpodobně až do září či října.