Na světě jsou první AirPods s USB-C

Není tomu tak dlouho, co jsme vás informovali o šikovném robotickém inženýrovi, kterému se povedlo vyměnit Lightning port u iPhonu za USB-C a už tu máme jeho další extrémně zajímavý počin. Ten se tentokrát točí kolem sluchátek AirPods, která se – jak jinak – dočkala změny Lightningu za USB-C.

Ken Pillonel, který za upgrady stojí, se nechal v jednom z rozhovorů konkrétně slyšet, že jeho jedinou motivací je vyzkoušet si, jak moc usnadní život přechod na unifikovaný port u Apple produktů, které jsou stále zaseknuté na Lightningu. Zatímco v případě iPhonu se však jednalo ve své podstatě o relativně jednoduchou výzvu, vzhledem k tomu, jak mizerně se dostává do AirPods, byla jejich transformace velmi obtížná – tím spíš, když si Pillonel stanovil jako jeden z cílů svého projektu dosáhnout designově co možná nejdokonalejšího výsledku. To se mu však nakonec i podařilo, díky čemuž i on sám považuje svůj “misi” za úspěšnou. Jak AirPods s USB-C vypadají a jak fungují se můžete podívat v krátkém videu níže. V nadcházejících dnech by pak měl Pillonel zveřejnit i delší video, ve kterém bude vše krok po kroku vysvětlovat.