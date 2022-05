Sebastianu Vettelovi ukradli AirPods, díky Najít je dostal zpět

Že je služba Najít velmi užitečnou součástí Apple produktů se před pár dny přesvědčila hvězda F1 Sebastian Vettel. Díky Najít se mu totiž vrátily jeho AirPods, které mu zloději ukradli z jeho auta poté, co se vracel z Velké ceny Španělska při zastávce u hotelu. Kromě schopnosti využít ekosystém Applu na maximum nicméně hvězdný pilot ukázal i to, že má pro strach uděláno.

S informací o ukradených AirPods Sebastiana Vettela přišel jako první portál iPadizate, dle kterého mělo ke krádeži dojít v jednom z hotelů v Barceloně. Když Vettel vystoupil ze svého auta, aby si na moment odběhl něco v hotelu vyřídit, zloději jeho vůz okamžitě “vybílili” s tím, že jednou z ukradených věcí byl batoh s osobními věcmi, ve kterém byly mimo jiné i AirPods. Když to pilot zjistil, okamžitě si půjčil skútr a skrze svůj iPhone začal pronásledovat zloděje jeho věcí. Ti se mu sice přímo dopadnout nepodařily, Najít ho však zavedlo do jedné zapadlá galantérie, ve které byly AirPods skryty ve váze s květinami. Zloději si tak pravděpodobně uvědomili, že mohou být právě přes AirPods sledování a takto se jich zbavili. Batoh se zbytkem osobních věcí s nicméně nechali, kvůli čemuž po nich nyní pátrá policie. Těžké to však mít zřejmě nebude. Vzhledem k tomu, že se krádež stala před hotelem, z kamerových záznamů by mělo být snadné je dohledat.

Vettelova příhoda není v poslední době jediná, která “proslavila” funkci Najít. Není tomu totiž tak dávno, co jsme vás informovali například o tom, že přes Najít sledují Ukrajinci ruské vojáky, kteří si coby válečnou kořist berou domů do Ruska mimo jiné právě produkty od Applu, díky čemuž je tak možné sledovat jejich polohu. Je tedy skvělé vidět, že se Applu funkce povedla vytvořit přesně tak, jak je třeba.