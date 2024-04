iPhone netáhne už ani v USA, dramaticky ubývá přechodů na nové modely

Applu se na poli se smartphony v poslední době příliš nedaří. Velký pokles prodejů totiž zažívá v Číně a jak nyní ukazuje analýza analytické společnosti CIRP, příliš důvodů k radosti nemá ani ve své domovině, tedy USA.

Podle průzkumu CIRP se za poslední rok počet aktivací nových iPhonu v USA ve srovnání s roky předchozími výrazně propadl. Zatímco dříve bylo 40 % aktivovaných smartphonů v USA od Applu, loni to bylo jen 33 %, což jinými slovy znamená, že 2 ze 3 prodaných smartphonů v této zemi tvořily Androidy. Takto nízká čísla přitom Apple nezaznamenal od roku 2017, takže se dá říci, že se vrátil o dobrých 6 let zpět a je otázkou, zda je schopen letos tento propad změnit. Jedná se totiž už o druhý rok padání.

I přes propad aktivace iPhonů v USA jsou analytici přesvědčeni o tom, že se o vyloženě černý scénář nejedná – tedy alespoň prozatím. Apple má totiž stále držet většinu trhu se smartphony v této zemi, přičemž pokles aktivace iPhonů dle analytiků souvisí i s faktem, že jsou nyní tyto telefony komplexnější. Jedním dechem ale dodávají, že vliv má určitě i menší frekvence přidávání zajímavých nových funkcí, které by jablíčkáře přiměly k častější výměně iPhonu za nový. O to zajímavější bude sledovat, jak se Apple k této statistice postaví. Přeci jen, domácí trh je pro něj velmi důležitý a nebylo by překvapivé, kdyby se právě s ohledem na výsledky z něj začal iPhony „přizpůsobovat“. Pokud by to ale znamenalo intenzivnější přidávání novinek rok co rok, určitě bychom se nezlobili.