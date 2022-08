V Číně se objevily údajné ceny iPhonů 14 Pro, jejich výše vám vyrazí dech

Přestože svět dělí od představení iPhonů již jen něco málo přes týden, úniky informací o nich v žádném případě nepolevují, ba právě naopak. Na čínské sociální síti Weibo, která je obdobou amerického Twitteru a která je jako již tradičně nejrůznějšími úniky informací doslova zahlcená, totiž začaly před pár hodinami kolovat například i ceny, za které se mají novinky v zemi prodávat.

V souvislosti s novou generací iPhonů se hovoří poměrně často o určitém zdražení, přičemž právě to odráží i uniklé snímky pocházející údajně z interní prezentace Applu v Číně. Z těch vyplývá, že řada 14 Pro Max se bude v základu prodávat za 9999 juanů, což je o 1000 juanů více než tomu bylo u základního modelu loni. I všechny ostatní úložné varianty jsou pak oproti loňsku o 1000 juanů dražší, stejně jako tomu je u iPhonů 14 Pro. Jak na tom jsou iPhony 14 bohužel už únik neodhaluje.

Jelikož je 1000 juanů v přepočtu zhruba 3500 Kč, v České republice by se mohly teoreticky nové iPhony 14 Pro v základu prodávat za 32 490 Kč s tím, že základní iPhony 14 Pro Max povyskočí možná na 35 490 Kč. Nejdražší iPhone, kterým by se měl stát 1TB model 14 Pro Max, by pak po zdražení měl vycházet na 50 890 Kč, což už je vskutku astronomická částka. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že se ceny iPhonů ve světě často relativně dost různí kvůli použití různých kurzů vůči dolaru a je proto možné, že v Česku nakonec dostaneme ceny jiné, byť jen stěží odhadovat, zda příznivější či ještě šílenější.