Zbrusu nová tlačítka na Apple Watch Pro potvrzena dalšími fotkami!

Je tomu sice teprve pár hodin, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se chystané Apple Watch Pro dočkají zřejmě jednoho či dvou nových tlačítek na levém boku, ale už tu máme další potvrzení těchto informací. O ty se postaral velmi dobře informovaný leaker Sonny Dickson.

Leaker sdílel na svém Twitteru dalších pár fotek pouzder z dílen výrobců třetích stran, které právě s novými bočními tlačítky počítají. Jedno z nich vypadá tvarově jako nynější postranní tlačítko pod digitální korunkou, druhé je pak podstatně menší a zřejmě bude sloužit například k aktivaci stopek a tak podobně. Jeho jedinou funkcí tedy bude přesné “kliknutí”, kvůli čemuž jej dle všeho ani výrobci raději nechtějí překrývat žádnou ochrannou vrstvou, která by mohla v krajním případě startu či stopnutí stopek zamezit. O co konkrétně se pak bude starat druhé boční tlačítko na levé straně hodinek je v současnosti otázkou, byť se jako nejpravděpodobnější jeví jeho možnost vlastnoručního naprogramování pro určitou funkci, čímž by uživatel obešel nutnost využít pro její spuštění dotykového ovládání, které není při běhu zrovna komfortní. Na oficiální potvrzení této teze si nicméně ještě chvíli počkáme,