Apple MacBook Air výrazně zdražil, ovšem pouze v Evropě

Pokud sledujete Apple delší dobu, pak si jistě vzpomínáte, že do nedávna přepočítával cenu svých produktů pro USA a Evropu velmi univerzálním kurzem. Jeden dolar zkrátka Apple proměnil na jedno Euro a pokud země jako například ČR neplatila Eurem, pak částku z Eura převedl na Koruny a následně nějak pěkně zaokrouhlil. Už s představením iPhone 13 se však tato politika změnila a zatímco v USA stojí základní iPhone 13 Pro 999$, v Evropě je oficiální cena 1149€, tedy o dobrých 150€ více. Ovšem nůžky se skutečně rozevírají až nyní s příchodem nového MacBooku Air M2, který zatím co v USA stojí „pouze“ 1199$ a lze jej stále považovat za levný studentský počítač, v Evropě je k dispozici za 1499€, tedy o 300€ dráž. Oněch 300€ znamená, že pokud byste si počítač koupili v USA ve státě, kde je cena konečná a neplatí se k ní daň (ceny na Apple.com jsou uvedeny bez DPH, které má každý stát v USA jiné a jsou i státy, kde skutečně není žádné), pak by vás stál v přepočtu „pouze“ 27 600 Kč, což je opravdu velmi zajímavá cena a i kdybychom k ní připočetli naše české DPH, tedy 21%, dostáváme se na částku 33 400Kč.

Fotogalerie macbook air M2 us price Macbook air m2 eu price macbook air M2 czech price Snímek obrazovky 2022-06-07 v 9.36.11 Vstoupit do galerie

Pokud se však podíváme na Apple.de a na Apple.cz, zjistíme, že cena je skutečně jednoduchý kruzový přepočet z Eura na Korunu, tak jako tomu bylo i dříve a cena počítače je tak 36 990Kč. Ano, rozdíl 3-4 tisíce asi není nijak extra závratný, ovšem ještě donedávna platilo, že to, co se v USA prodává za 1199$, se v Evropě prodává za 1199€ a nějaké DPH se příliš neřeší, protože v Evropě byla tato cena již včetně DPH. Počítač by vás tak vyšel na částku 29 600Kč, což je zcela jiné kafe, než téměř 37 tisíc. Apple tak své produkty zdražil, ovšem nikoli pro uživatele v USA, ale pro nás Evropany. Největší vtip je však v tom, že MacBook Air M1 skutečně můžete koupit v SR za cenu 999€, tedy za stejnou cenu jako v USA s přepočtem 1$ = 1€ a v ČR pak s přepočtem kurzu a nějakou tou kačkou navíc za 26 988Kč. Tím tedy vznikl onen výrazný rozdíl v ceně, který je na úrovni 10 000Kč, což je u počítače za tuto cenu opravdu značná částka a kupovat tak MacBook s procesorem M2 je v aktuální situaci ne příliš šťastná volba, když ještě stále můžete mít M1 o 10 tisíc levněji. Na tento trend si budeme bohužel muset zvyknout a smířit se s ním. Cestovat do USA kvůli jednomu počítači se přiliš nevyplatí, koupit jej pak za hranicemi našeho státu například na Slovensku, v Německu nebo Rakousku je pak již zcela mimo mísu, protože přepočet skutečně sedí a naopak je ještě o nějakou tu korunu výhodnější než je aktuální kurz.

MacBook Air si můžete koupit přímo zde.

Fotogalerie #2 MacBook Air M2 2022 0 MacBook Air M2 2022 1 MacBook Air M2 2022 2 MacBook Air M2 2022 3 +13 fotek MacBook Air M2 2022 5 MacBook Air M2 2022 6 MacBook Air M2 2022 7 MacBook Air M2 2022 8 MacBook Air M2 2022 9 MacBook Air M2 2022 10 MacBook Air M2 2022 11 MacBook Air M2 2022 12 MacBook Air M2 2022 13 MacBook Air M2 2022 14 MacBook Air M2 2022 15 MacBook Air M2 2022 16 Vstoupit do galerie