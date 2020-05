Recenze MacBook Air (2020): Malá, ale povedená evoluce

Když Apple v půli března světu představil nový MacBook Air 2020, nejednoho jablíčkáře tím poměrně překvapil. Jednalo se totiž o launch nepředpokládaný, avšak vzhledem k vylepšením Airu o to víc chtěný. Chuť po počítači se ostatně projevuje až doposud na jeho dostupnosti, kdy i Heureka hlásí, že skladové zásoby naprosté většiny tuzemských prodejců nejsou nikterak dobré. O to víc nás těší, že se nám povedl díky našemu partnerovi Mobil Pohotovost jeden kousek MacBooku Air 2020 v základní konfiguraci, která vychází na 29 990 korun, sehnat a otestovat. Jaký tedy letošní Air je? To se dozvíte v následujících řádcích. Recenze MacBook Air 2020 je konečně tu!

Obsah balení

Balení a jeho obsah by se dalo u MacBooku Air (2020) označit za již roky ohranou písničku. Stroj vám dorazí v bílé krabici s jeho vyobrazením na horním víku, nápisy MacBook Air a jablíčky na bocích a samolepce s jeho technickými specifikacemi na spodní straně. Jak vyobrazený Mac, tak i nápisy a loga po bocích krabice jsou pak samozřejmě v barvě, ve které je i produkt v krabici – v našem případě tedy vesmírně šedé nebo chcete-li Space Gray. Sáhnout nicméně můžete i po velmi povedené zlaté či stříbrné variantě.

Obsah balení nepřekvapí, avšak svým způsobem ani nepotěší.

Co se týče obsahu balení, kromě MacBooku zahrnuje metrový USB-C/USB-C nabíjecí kabel a 30W nabíjecí adaptér s klasickou vidlicovou koncovkou pro připojení do tuzemských zásuvek. V krabici dále naleznete šanon s relativně velkým množstvím čtiva, které vám má začátky s MacBookem usnadnit. Jeho součástí je pak i slída se dvěma samolepícími jablíčky, která jsou též v barvě stroje – tedy buď vesmírně šedé, stříbrné nebo zlaté. Cokoliv dalšího byste v balení hledali marně, což na jednu stranu zřejmě příliš nepřekvapí, ale na druhou možná ani příliš nepotěší. Osobně bych uvítal například přibalení prodlužovací šňůry připnutelné k nabíjecímu adaptéru, díky které by bylo možné MacBooky zapojit do zásuvek mnohem vzdálenějších. S přibalováním prodlužováků se však Apple rozloučil s nástupem USB-C portů do Maců a vám tudíž nezbude nic jiného, než jej dokoupit samostatně, potažmo využít prodlužku od staršího adaptéru. Jsou totiž samozřejmě plně kompatibilní.

Design a zpracování

MacBook Air platí prakticky od svého zrodu za elegána s líbivým šasi a kompaktními rozměry. Asi vás proto nepřekvapí, že přesně takto lze charakterizovat i model pro letošní rok. Jeho design přímo vychází z Retina modelů z let 2018 a 2019, přičemž jedinou jeho změnou je klávesnice. Místo “zaražené” Butterfly Keyboard totiž dostala novinka do vínku Magic Keyboard, která je i mírně vystouplejší. Dá se tedy říci, že například MacBook Air 2020 vs. 2019 poznáte opravdu snadno.

Pokud by vás zajímaly rozměry, ty jsou opravdu příjemné. V nejnižším bodě má Mac pouhých 0,41 cm, v nejvyšším pak 1,61 cm. Jeho šířka je 30,41 cm a hloubka 21,24 cm. To vše při pouhém 1,29 kg. Jedná se tedy o velmi kompaktní stroj s nízkou hmotností, který se vám nepronese snad ani ve větší kabelce, do které se díky svým rozměrům vleze. Na druhou stranu, jeho velikost nemusí být vždy úplně výhrou, jelikož 13” displej je alespoň pro mě osobně hrana pro úpadek produktivity. Tomuto tématu se však budu věnovat podrobněji v některém z dalších článků.

Kdybych pak měl hodnotit zpracování stroje, zde nelze vytknout zhola nic. Jedná se o naprosto dokonale vyrobený počítač, který působí díky hliníkovému šasi velmi hodnotným dojmem, který umocňuje dotažení každičkého detailu k dokonalosti. Marně jsem na recenzovaném kusu hledal jakýkoliv neduh, který by mě vyvedl z míry a já ho vnímal jako výrobní paskvil. Pokud si tedy zakládáte dokonalém zpracování, budete zde spokojeni – ostatně, jako u všech Apple produktů.

Konektivita

Porty stále vyvolávají diskuze.

Apple vsází u Maců v posledních letech jen na USB-C/Thunderbolt 3 porty a ani Air pro letošní rok není v tomto směru výjimkou. Stejně jako jeho dva Retina předchůdci dostal do vínku dvojici USB-C portů, kterou doplňuje 3,5 mm jack konektor. Přiznám se, že zatímco u řady Pro jsem už tak nějak portovou politiku Applu přijal (byť též s určitými výhradami), u řady Air mi moc do hlavy nejde. Osobně mám totiž tento stroj zažitý jako studentský počítač, popřípadě počítač na jednoduchou “kavárenskou” práci nebo zkrátka pro méně náročné uživatele (což samozřejmě není na škodu). Už z tohoto důvodu mi proto příliš nedává smysl odstranění minimálně USB-A, jelikož se stále chtě nechtě jedná o port, který je využíván v brutálním měřítku a jeho podpora se proto ještě šikne. Nedokážu si upřímně příliš představit, že bych například před lety nesl do školy prezentaci jinak než na USB-A flashce a na svém mladším bratrovi vidím, že ani on to zatím nemá jinak. Přitom nás od sebe dělí 7 let, což je ve světě technologií celé století. Z hlediska portů se ale svět jako takový evidentně příliš neposouvá.

Opačný “problém” mám s 3,5 jack konektorem. Přiznám se, že na iPhonu mi absolutně nechybí, na iPadu bych jej taky oželel a nezlobil bych se, kdyby mi chyběl i na MacBooku. Apple se jej však u všech modelů zuby nehty drží a já se sám sebe vnitřně ptám, proč tomu tak vůbec je. Nechápejte to, prosím, tak, že bych se jej nejradši i u Macu zbavil, jelikož mě na něm v žádném případě neuráží, avšak obešel bych se bez něj. Spíš si pořád tak nějak říkám, proč USB-A ne a jack ano. Vždyť je to s trochou nadsázky prašť jak uhoď. Apple se nikdy netajil tím, že věří v bezdrátovou budoucnost, tak proč sakra máme stále možnost připojit si sluchátka kabelem, když vše ostatní na nové MacBooky musíme připojit přes USB-C huby a kdovíjaké nesmysly? Zásadovost Applu se v tomto směru absolutně vytratila, což mě osobně přijde zkrátka zvláštní, avšak z uživatelského hlediska rozhodně ne špatné.

Displej

Displej MacBooku Air by se dal zhodnotit de facto jednou krátkou větou – Je to Retina. Ta je totiž alespoň u Applu již dlouhé roky zárukou prvotřídní kvality v naprosto všech směrech. Ať už se bavíme o zobrazovacích úhlech, jemnosti, podání barev, kontrastu, kvalitě černé či bílé nebo jasu, vše je na velmi vysoké úrovni. Jasně, kdyby byl jas 500 nitů a ne jen 400, bylo by to veselejší, avšak pokud nepotřebujete pracovat například na přímém slunci, vystačíte si v pohodě i se 400 nity, které stroj nabízí.

Pokud by vás pak zajímaly přesné technické specifikace, MacBook Air (2020) nabízí 13,3” displej s rozlišením 2560 x 1600 při 227 ppi a podporu True Tone. Displej dále podporuje škálovaná rozlišení 1680 x 1050, 1440 x 900 a 1024 x 640. Já jsem samozřejmě jakožto běžný uživatel využíval maximální rozlišení 2560 x 1600, které je naprosto perfektní a zcela splnilo má očekávání. Kdybych měl nicméně displej Airu porovnat s mým 16” MacBookem Pro, vytkl bych mu mírně podání barev kvůli nepodpoře P3. Znovu nicméně zdůrazňuji, že bych tuto věc vytkl jen při porovnání s řadou Pro, která je výrazně dražší. Pokud byste stroje vedle sebe neměli a podání barev nezkoumali detailně, ani by vás u Airu nenapadlo, že může být jeho podání barev ještě lepší než je. Takto kvalitní displej notebook nabízí – ostatně, stejně jako modely 2018 a 2019.

Trochu mě mrzí, že se Apple neodvážil u Airu (2020) k malé rámečkové revoluci a po vzoru 16” MacBooku Pro nezúžil rámečky kolem displeje i u tohoto modelu. Prostor k zúžení totiž rozhodně mají, stejně jako tomu je u 13” MacBooků Pro. Apple je však bůhvíproč nevidí nebo spíš vidět ani nechce, což je zkrátka škoda. Ne, že by byla nynější šířka rámečků nějak závratná, ale pár milimetrů dolů by jim zkrátka neuškodilo. Možná jsem ale v tomto směru zbytečný hnidopich, co chce od stroje za 29 990 korun v základu vlastnosti vlajek za 69 900.

Klávesnice a Touch ID

„Nová“ klávesnice je jednoduše skvělá.

Suverénně největší novinkou MacBooku Air (2020) je jeho klávesnice Magic Keyborad, která nahradila Butterfly Keyboard používanou v předešlých modelech. Apple, ale i jeho fanoušci, od ní očekávají daleko větší spolehlivost a lepší uživatelský komfort, který by měla nabízet díky “přepracovanému” mechanismu úchytu kláves. Slovo přepracovaný je v uvozovkách zcela záměrně. O přepracování v pravém slovasmyslu se totiž v žádném případě nejedná. Magic Keyboard totiž využívá léty prověřený nůžkový mechanismus, který lze s trochou nadsázky označit za nezničitelný, avšak komfortní. A taková Magic Keyboard u MacBooku Air (2020) rozhodně je. Jakmile na ní začnete psát, budete z ní mít dojem, že ťukáte do opravdu bytelné klávesnice, kterou pár drobků hned tak nerozhodí. Každý stisk klávesy je přitom velmi příjemný, zdvih naprosto ideální, hlučnost minimální a citlivost perfektní. Pro mě osobně je velmi důležitá i stabilita kláves, jelikož toho denně napíšu skutečně mnoho a absolutně nenávidím, když se mi pod prsty klávesy jakkoliv viklají. To se naštěstí u Magic Keyboard neděje (alespoň zprvu) a věřím, že ani dít nebude. Jednotlivé klávesy jsou totiž uchyceny k mechanismu opravdu pevně, což by jim mělo dlouhodobou stabilitu zajistit.

Stejně jako u Airů z let 2018 a 2019 naleznete na letošním modelu malé čtvercové tlačítko se čtečkou otisků prstů. Ta funguje naprosto skvěle a celému stroji dodává další punc luxusu. Přeci jen, odemknout počítač či zaplatit nákup na internetu otiskem prstu je prostě cool. Čtení otisku prstu je naprosto bleskové a hlavně v naprosté většině případů spolehlivé. Velmi zřídka se dostanete do situace, kdy by vám počítač napsal, že váš otisk nepoznal. Za tento prvek tedy Apple zaslouží rozhodně palec nahoru, avšak jak jsem psal výše, známe jej i ze strojů z let 2018 a 2019. Nemá tedy smysl jej vnímat jako revoluci a ani jako evoluci.

Zvuk a webkamera

Zvuk zajišťuje u laptopu soustava stereo reproduktorů zajišťující široký stereo zvuk s podporou Dolby Atmos. O záznam zvuku se pak stará trojice mikrofonů se směrovým formováním paprsku. Reproduktory jsem otestoval na celé řadě věcí počínaje filmy a seriály, přes hudbu až po hraní her a to jak streamovaných, tak i nainstalovaných přímo na stroji, přičemž s výsledkem jsem byl ve všech testech spokojen. Reproduktory bych se nebál označit za jedny z nejlepších, které můžete v laptopu stejné cenové kategorie a rozměrů nalézt, jelikož vás dokáží vtáhnout do děje mrknutím oka. Žádné větší problémy nemají s výškami, středy či hloubkami a ani při maximální hlasitosti nezní vyloženě špatně, byť nějaké to zkreslení už samozřejmě nabízí. Mile mě překvapila i jejich basová složka, která není vůbec špatná. Z hlediska zvuku se tedy rozhodně o zklamání nejedná.

Zatímco za zvuk si Apple u Airu zaslouží pochvalu, v případě webkamery je to spíš na pokárání či možná i výstražnou facku. V době, kdy je pro naprostou většinu světa obrazovým standardem Full HD a 4K, a ve které se těší čím dál větší oblibě videohovory, zkrátka FaceTime HD kamerka s rozlišením 720p nestačí. Ptát se na to, proč jí sem Apple nasadil, je však naprosto bezpředmětné, jelikož stejně tak se můžeme ptát na totéž u 13” a 16” MacBooků Pro. Tohle se zkrátka nepovedlo.

Výkon

Pro recenzi nám byl zapůjčen konkrétně základní model s CPU 1,1GHz dvoujádrovým procesorem Intel Core i3 10. generace s Turbo Boostem až 3,2 GHz. V nabídce jsou však i stroje s 1,1 GHz čtyřjádrovým Intel Core i4 10. generace a Turbo Boostem 3,5 GHz či 1,2 GHz čtyřjádrovým Intel Core i7 10. generace s Turbo Boostem až 3,8 GHz. Základní úložná SSD varianta, kterou disponoval i náš model, je 256 GB. Vybírat však můžete ještě z 512 GB, 1 TB nebo 2 TB SSD, což není rozhodně špatné. Právě za úložiště bych Apple rád pochválil, jelikož jej letos u základního modelu zdvojnásobil. 256 GB sice není stále žádné terno, avšak oproti 128 GB v základu z leto 2018 a 2019 je to o mnoho lepší. Co se pak týče RAM paměti, na výběr je buď 8 nebo 16 GB, přičemž námi testovaný stroj má variantu nižší.

Přiznám se, že příliš nevím, zda má vlastně u MacBooku Air test výkonu smysl. Nejedná se totiž v žádném případě o stroj, který si kupuje člověk, jenž výkon potřebuje. U nejvyšší konfigurace by se o tom ještě dalo polemizovat, avšak u námi testované nejnižší není lidově řečeno o čem. Na Airu jsem vyzkoušel celou řadu aplikací, o kterých vím, že je jeho uživatelé často využívají, a nenalezl jsem u nich žádný neduh. Nejrůznější kancelářské balíky, mailové klienty či basic hry zkrátka běží bez problému. Když jsem pak otestoval kapku náročnější Sweet Home 3D a renderoval návrh bytu, stroj se dle očekávání zadýchal poměrně dost. Zatímco na základní 16” Pro jsem stejný render vytvořil za 3 minuty a 15 vteřin, Airu to trvalo 13 minut a 52 vteřin. Stavět tyto dva stroje proti sobě je sice hloupost, určitý obrázek o výkonnosti si z toho však člověk určitě udělá.

Na problémy nenarazíte ani v případě čtení a zápisu na disk. Podle aplikace BlackMagic zvládá Air zapisovat zhruba 750 MB/s a číst 1460 MB/s, což není sice žádné terno, avšak na práci, pro kterou je určený, to více než dostačuje. Totéž platí i o 8 GB RAM paměti, která je vzhledem k (ne)náročnosti aplikací uživatelů, kteří jsou cílovou skupinou stroje, poměrně velkorysá. Pokud by vás pak zajímal benchmark přes Geekbench 5, MacBook Air (2020) v něm dosáhl v testu jednoho jádra 944 bodů a v testu více jader 2139 bodů.

Výdrž

Apple na svém Online Storu uvádí, že má novinka vydržet 11 hodin bezdrátového brouzdání po internetu a 12 hodin přehrávání filmů v aplikaci Apple TV. Jinými slovy, pro kancelářskou činnost by měl vydržet zhruba celý pracovní den. Tuto skutečnost můžu potvrdit i z vlastního testu, kdy jsem strojem na pár dní nahradil svou klasickou pracovní stanici a využíval jej vyloženě jako její náhradu. Můj pracovní den spočívá v práci s textovými dokumenty, mailovém klientu, komunikaci přes komunikátory, hovory přes FaceTime a samozřejmě brouzdání po internetu. Při tomto vytížení jsme se s Airem dostal na hodně pohodových 10 hodin výdrže, takže myslím, že jedenáctihodinová brouzdačka po netu či sledování filmů zvládne skutečně hravě. S náročnějšími úkony však samozřejmě jeho výdrž klesá mnohem rychleji. Na druhou stranu, pokud nevisíte celý den na počítači, přežije vám bez problému dva a více dnů. Záleží zkrátka jen a pouze na vašem workflow.

Resumé

I malá evoluce může být ve výsledku velkým krokem vpřed.

Novou generaci MacBooku Air nelze v žádném případě označit za revoluční, jelikož nic revolučního nepřináší. Nabízí však vylepšení, kterými převyšuje své předešlé generace, a to v mých očích vskutku výrazně. Ať už se jedná o perfektní klávesnici či větší úložiště v základu, jedná se o věci, které zkrátka u laptopu chcete a oceníte. To vše přitom za poměrně příznivé ceny, které otevírají tomuto stroji dvířka k opravdu široké cílové skupině. Z mého pohledu se tedy Applu MacBook Air (2020) opravdu vydařil. Dokazuje totiž, že i malá evoluce může být ve výsledku velkým krokem vpřed.