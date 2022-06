Apple představil nový MacBook Air

MacBook Air, zřejmě nejočekávanější produkt letošní WWDC nakonec Apple přece jen představil. Jedná se o vůbec první počítač v historii společnosti Apple, který dostal zbrusu nový procesor Apple Silicon M2. Apple hned na úvod uvedl, že MacBook Air je nejlépe prodávaný laptop na světě a právě proto se rozhodl, že to bude právě on, kdo získá M2, jako vůbec první v rodině Applu. Novinka bude k dispozici ve zcela nové tmavě modré barvě, která doprovodí také barvy pro MacBook Air již tradiční a to zlatou, stříbrnou a vesmírně šedou.

Novinka posouvá podle Applu MacBook Air na zcela novou úroveň. Jedná se o unibody počítač, který je tenký 11,3 mm a váží 1.22 kilogramu. Zajímavostí je, že nabídne 3,5 mm jack konektor a také magsafe konektor. Novinka bude disponovat 13,6″ displejem Liquid Retina, který nabízí o 25% vyšší jas než stávající model a nabídne 1 miliardu barev. Nově se dočkáváme také 1080p Facetime kamery, která nabízí 2x vyšší rozlišení, než doposud a disponuje také funkcí center stage. MacBook Air nabídne čtveřici reproduktorů z nichž dva josu skryté hned pod displejem, které odráží zvuk přímo od displeje a proto nabízí dolby atmos a spatial audio. Nechybí ani Touch ID a nový trackpad. MacBook Air je 5x rychlejší než MacBook Air s i5 a o 38% rychlejší než MacBook Air s M1 procesorem. Samozřejmě opět neobsahuje žádný ventilátor a je tedy zcela tichý. Na jedno nabití vydrží 18 hodin a nabízí Fast Charge s tím, že 50% nabijete za 30 minut. Spolu s MacBook Air získáte také zcela nový adaptér pro nabíjení, který má dva USB-C výstupy a můžete tak nabíjet jak MacBook Air, tak i ještě další zařízení. V balení je pak k dispozic kromě nabíješky také pletený USB-C kabel.

Konfigurace může nabídnout procesor M2 s až 24 GB operační paměti a 2TB uložištěm a 8 jádrovým procesorem M2. Počítač vám umožní přehrávat video v rozlišení až 8K a dokáže dekódovat a kódovat ProRes formát. Cena MacBook Air M2 začíná na částce 1199$.