Recenze MacBook Air M4: Nejlepší notebook, který si nyní můžete koupit

Zdá se, že s jarem si budeme spojovat nově i recenze nových MacBooků Air. Po loňském jarním testu Airu M3 na mě totiž letos vyšla i recenze MacBook Air M4 a jelikož mi tento stroj dělá již nějakou chvíli v pracovně parťáka, je na čase vás seznámit s tím, jaký vlastně je. Na první pohled se totiž může zdát, že je docela nezajímavý, ale opak je pravdou. Tedy, podíváte-li se na něj ze správného úhlu.

V hlavní roli (opět) skvělý design

Nová generace MacBooku Air dorazila stejně jako v předešlých dvou letech ve dvou velikostních variantách – konkrétně ve 13“ a 15“ verzi. Letošní generace se pak od dvou předešlých designově v ničem neliší – tedy až na barvu, ve které je dostupná. Dosavadní oblíbenou vesmírně šedou totiž letos nahradila blankytně modrá, která se tak zařadila po bok stříbrné, hvězdně bílé a temně inkoustové.

Jak jste si již mohli přečíst v prvních dojmech, mě se dostala do rukou konkrétně nová blankytně modrá varianta, která se mi líbí opravdu moc. Jedná se totiž o velmi jemný, příjemný a hlavně doposud neokoukaný odstín, který elegantnímu tenkému tělu tohoto Macu prostě sluší. Velmi zajímavé a zároveň efektní je pak to, jak se tato modrá barva chová pod různým světlem. Občas se vám totiž stane, že vypadá docela tmavě, občas je naopak opravdu velmi lehce světlá a jindy byste ji zase bez problému popsali jako ryze stříbrnou. Apple tedy opět svou novou barevnou variantou zvládá zajímavě kouzlit, což dodává novince na zajímavost a zvláštnosti. Volba barevné varianty tedy za mě na jedničku s hvězdičkou.

Výkonu má na rozdávání

Základní konfigurace MacBooku Air ve 13“ variantě prodávaná za 29 990 Kč nabízí čip M4 s 10jádrovým CPU a 8jádrovým GPU spolu se 16GB operační pamětí. Z hlediska CPU jsme si tedy o dvě jádra mezigeneračně polepšili, v počtu grafických jader pak zůstáváme na to, stejném. Pokud bychom pak chtěli novinku srovnat s MacBookem Air M1 z roku 2020, ten měl jen 8jádrové CPU a 7jádrové GPU, přičemž maximálně do něj šla nakonfigurovat jen 16GB operační paměť oproti nynějšímu maximu ve formě 32GB.

Já mám k dispozici na test konkrétně vyšší variantu čipu s 10jádrovým CPU a 10jádrovým GPU, za kterou si Apple účtuje příplatek 3000 Kč a stroj vás tak vyjde na 32 990 Kč. O to úsměvnější je fakt, že takřka přesně před rokem představil Apple MacBook Air M3, který stál v základu 31 990 Kč a nabízel 8jádrové CPU, 8jádrové GPU a 8GB operační paměti. Rok se s rokem sešel a za velmi podobnou cenu dostanete podstatně zajímavější stroj. Není proto od věci se podívat na benchmarková měření a to, jak si v nich novinka vede v porovnání se základními MacBookem Air M3/8GB RAM a MacBookem Air M1/8GB RAM

Benchmarková měření jsou ale samozřejmě jedna věc a reálné používání věc druhá a leckdy dost odlišná. Zde ale musím říci, že je reálné používání vcelku dobrým odrazem benchmarků, protože zatímco oproti MacBooku Air M3 člověk skutečně nepociťuje žádné hmatatelné rozdíly při běžné práci, v porovnání s MacBookem Air M1 už si rozdílů všimnout lze, jelikož i pouhé spouštění nativních aplikací je u M4 rychlejší. Musím ale říci, že Air M1 je i v dnešní době stále natolik výkonný a dobrý počítač, že když jsem jej nyní kvůli porovnání s Airem M4 opět oprášil kvůli testování, jeho rychlost je velmi dobrá a kdybych neměl přímé srovnání, asi bych moc neřešil.

Upgrade si za mě tedy bude člověk u několik let starých MacBooků muset obhájit takříkajíc na více frontách, aby se mu povedlo najít dostatečné množství argumentů, proč přejít. Vedle výkonu to může být pro někoho design, pro jiného zase degradovaná baterie jeho starého stroje či třeba MagSafe. Je to sice trochu paradox, že vás MacBook Air M4 nemusí „utáhnout“ primárně na svůj výkon, ale do jisté míry se to dalo čekat. Vždyť největší výkonnostní skok se odehrál při přechodu z Intelu na Apple Silicon, kdy Apple skutečně uskočil světu. Jednotlivé generace zejména základních čipů si jsou ale docela blízké a myslím si, že ani samotný Apple nečeká, že rozdíly mezi nimi přimějí uživatele upgradovat Mac rok co rok. Vždyť počítače má většina z nás podstatně déle než třeba mobily.

Webkamera vás bude bavit, displej možná o něco méně

Třetí větší novinkou, které se letošní generace MacBooků Air dočkala, je zásadní vylepšení webkamery. Zatímco ta v předešlé generaci nabízela rozlišení 1080p, což je po převodu zhruba 2,07 MPx, letošní MacBook Air nabízí parádní 12MPx kamerku s podporou funkcí Center Stage a Pohled na stůl. Videokonference tedy budou podstatně příjemnější díky tomu, že vás bude webkamera automaticky udržovat v záběru, potažmo bude schopná zaměřit se na další lidi ve svém hledáčku, zachytí-li jejich pohyb.

Co se pak týče Pohledu na stůl, jak už název funkce napovídá, kamerka je díky svému širokému zornému poli (ve své podstatě se totiž jedná o ultraširokoúhlý fotoaparát) snímat prostor kolem klávesnice, což se může hodit třeba v případě, že někomu potřebujete ukázat, jak píšete, kreslíte či něco tvoříte. A vzhledem k tomu, že má webkamera daleko vyšší rozlišení, pokud se přes ní vyfotíte, logicky bude fotka daleko detailnější a celkově kvalitnější.

Zde nicméně upgrady displejové části MacBooku Air končí, což je do jisté míry škody. Jeho displej je totiž sice opravdu parádní a pro běžného uživatele se svým rozlišením 2560 x 1664, podporou P3, True Tone či jasem 500 nitů naprosto dostačující, dokážu si ale představit, že by se třeba jas mezigeneračně alespoň trochu zvýšil a displej se tak díky němu stal lépe čitelný na slunci. Jen pro představu, MacBook Air M1 nabízí maximální jas 400 nitů, takže jsme se za pět let v tomto směru posunuli jen o 100 nitů nahoru, což je za mě nic moc. Respektive, znovu opakuji, že se na displej jako takový dívá opravdu krásně, protože jeho podání barev, jemnost a kontrast jsou pro běžné uživatele špičkové, nicméně nějaké ty menší upgrady by určitě od věci nebyli.

Zatímco vyšší maximální jas by mě osobně u Airu M4 určitě potěšil, navýšení obnovovací frekvence na 120Hz upřímně už tolik ne. Tedy, jasně, bylo by fajn, ale při běžné práci ve formě tvorbě textových dokumentů, procházení webů a vůbec věcí, pro které je MacBook Air hojně využíván, vyšší obnovovací frekvenci displeje člověk prostě až tak neocení. Navíc její vnímání na displeji počítače je trochu jiné než při přímé interakci s displejem telefonu, kde mi 60Hz už dost trhá oči. U MacBooku Air ale musím říci, že ač mám taky už něco nakoukáno na 120Hz a lepších displejích, pro běžnou práci mě nižší obnovovací frekvence prostě neomezuje.

Portová výbava stačí

Beze změny zůstala i portová výbava, tedy alespoň na první pohled. I nadále jsou totiž k dispozici „jen“ dva USB-C porty doplněné MagSafe konektorem pro rychlonabíjení. Při bližším zkoumání technických specifikací však zjistíte, že zatímco loni Apple používat Thunderbolt/USB 4 porty, letos využívá Thunderbolt 4 porty.

USB4 a Thunderbolt 4 nabízejí teoretickou maximální přenosovou rychlost 40 Gb/s, ale liší se v dalších funkcích. Thunderbolt 4 je výkonnější standard, který zaručuje plnou zpětnou kompatibilitu s Thunderbolt 3 a nabízí pokročilé možnosti, jako je podpora pro připojení více monitorů (až dva 4K nebo jeden 8K) a vyžaduje vyšší minimální úroveň výkonu. Naopak USB4 je flexibilnější a zaměřuje se na širší kompatibilitu s různými zařízeními, ale nemusí zahrnovat všechny pokročilé funkce Thunderbolt 4.

Oba standardy jsou však velmi rychlé, přičemž rozdíly v praxi většinou spočívají v dalších schopnostech, které Thunderbolt 4 poskytuje. Obecně se ale dá říci, že komplexnější port zde byl zřejmě nasazen primárně kvůli podpoře dvou externích displejů při otevřeném víku počítače, což letošní generace Airu zvládá jako vůbec první v historii Applu. Pokud tedy nemáte vyloženě potřebu připojit dva externí displeje, pak vám může být komplexnost portů dost ukradená, jelikož přenosové rychlosti nabízí stejné.

Bavit se o tom, zda v dnešní době dva USB-C porty stačí či nikoliv pak za mě není tématem pro tuto recenzi, ale spíš tématem diskuze mezi uživateli. Je totiž třeba si uvědomit, že potřeby každého jednoho jablíčkáře jsou jiné a zatímco jeden USB-C porty nevyužívá absolutně k ničemu, jiný by jich ocenil kvůli připojení periférií podstatně víc. Myslím si ale, že vzhledem k tomu, kolik si Apple za stroj účtuje v kombinaci s tím, o jak výkonné železo se jedná, i ti, kteří by portů potřebovali víc, nad tím mávnou rukou a bez problému sáhnou po nějakém USB-C hubu, který jim je dodá. Zrovna tento „neduh“ je totiž snadno řešitelnou záležitostí.

Výdrž baterie stále skvělá

Jestli něco stojí u MacBooku Air skutečně za to, pak je to výdrž jeho baterie. Je totiž skoro až neuvěřitelné, kolik hodin provozu je Apple do takto úzkého těla schopen napěchovat. Papírově se sice bavíme opět o 18 hodinách, které nabízí 13“ a 14“ MacBooky od přechodu na čipy Apple Silicon, realita je ale leckdy mnohem lepší, jelikož velmi záleží na tom, jak daný stroj používáte. Obecně ale platí, že na dva klidnější pracovní dny plné mailů, iWork dokumentů a internetu stroj bohatě stačí, jste-li rozumní při nastavování jasu displeje. Ten totiž hraje samozřejmě zásadní vliv na tom, jak dobrá nebo naopak špatná výdrž bude.

Jen pro představu – Air M4 jsem byl schopný vybít při mém běžném pracovním dny skutečně až za dva dny práce při jasu zhruba na 50 %, ale stejně tak jsem jej zvládl vyšťavit za jeden den při dvou tříhodinových cestách vlakem do Prahy a zpět a při jasu 100 % a následných pár hodinách práce doma. Tím nechci v žádném případě výdrž tohoto stroje nějak shazovat, ale jen upozorňuji na to, že extrémním způsobem záleží na tom, jakým stylem jej používáte. To ale samozřejmě u všeho. Vždyť i iPhone jste schopni na jedno nabití používat tři dny, nebo klidně jen půl dne, budete-li na něm žhavit náročné hry.

Ozvučení je velmi příjemné

I přesto, že se nový Air M4 nedočkal žádného upgradu z hlediska jeho audio stránky, v pár řádcích mi nedá se jeho zvukovému projevu nevěnovat. Ten je totiž opravdu velmi příjemný a díky stereo reproduktorům uvnitř vás dokáže vtáhnout nejen do děje filmu či seriálu, na který budete koukat, ale klidně i do víru koncertu, který přes ně budete poslouchat. Samozřejmě nelze počítat s tím, že se jedná o nějaké profi audiofilské audio, které člověka takříkajíc vystřelí z trenek. Pokud si ale opět uvědomíte, jak tenký tento stroj je, je skoro až neuvěřitelné, jak hutný živý zvuk dokáže vyprodukovat a to prosím včetně solidní basové složky.

Resumé

Přestože je tato recenze poměrně krátká, jelikož toho nový MacBook Air M4 nenabízí mezigeneračně nějak přehnaně moc nového, její závěr nemůže být ve výsledku jiný než velmi kladný. To proto, že s ohledem na cenovku a to, že zde Apple konečně nabízí v základu od prvopočátku 16GB operační paměť, prostě tento stroj dává smysl a nebojím se jej označit za ten nejlepší notebook, který si můžete v současnosti pořídit, minimálně pak optikou poměru cena – výkon. Právě tento poměr je tu totiž skoro až neuvěřitelný, jelikož tohoto za poměrně málo peněz dostanete opravdu extrémně moc zajímavého a hlavně bych řekl, že i nadčasového.

MacBook Air M4 je totiž počítač, který vám bude schopný bez problému sloužit mnoho dalších let bez jakéhokoliv zadýchání se a to i v základní verzi. Pokud jste se doposud báli toho, že základní Airy s 8GB operační paměti (vyjma navýšení základního M3 z 8 na 16GB RAM po půl roce prodejů) jsou právě kvůli výši operační paměti do budoucna nezajímavé kvůli neustále se zvyšujícím požadavkům na RAM, zde můžete být zcela klidní. 16GB operační paměti totiž musí uživatelům MacBooků Air naprosto bohatě stačit pro valnou většinu jejich úkonů a pokud narazíte na strop této paměti, pak jednoduše proto, že nejste cílovka tohoto počítače.

Být skvělý však někdy tak úplně nestačí. Skvělé, tedy až na výši základní operační paměti, byly totiž i předešlé generace MacBooků Air a právě kvůli tomu je dost obtížné vám doporučit přejít z rok či dva starého modelu. Protože upřímně, přecházet z MacBooku Air M3 je za mě nesmysl a z modelu M2 docela taky, nevyužijete-li tedy specifické novinky tohoto modelu ve formě lepší webky či nejste-li již zásadněji omezeni základní RAM.

Z MacBooku Air M1 se pak bude přecházet určitě snáz už jen proto, že kromě vyššího výkonu a RAM (byť výkon až tak skokově vyšší také není a v praxi jej člověk zas tak zásadně nepocítí) dostanete rovnou i nový, pro vás neokoukaný design. Nejsnadnější přechod pak budou mít samozřejmě uživatelé Maců s čipy Intel, pro které je MacBook Air M4 dle mého splněný sen. Protože jak jsem psal výše, letos toho dostanou za relativně málo peněz setsakramentsky hodně.

