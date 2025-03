Testujeme nový MacBook Air M4 a zde jsou naše první dojmy z něj!

Po měsících doslova prošpikovaných nejrůznějšími spekulacemi ohledně příchodu nových Maců jsme se konečně dočkali. Apple totiž před nedávnem světu představil novou generaci MacBooků Air osazenu čipy M4. A jelikož jeden testovací vzorek – konkrétně pak světle modrá verze se M4 s 10jádrovým CPU a 10jádrovým GPU a 16GB operační pamětí. Jedná se tedy ve výsledku o základní konfiguraci, která bude právě vzhledem k poměrně velkorysé RAM velmi pravděpodobně i nejoblíbenější variantou. Jak tedy tento stroj působí po prvních hodinách s ním strávených?

Vzhledem k tomu, že mám k dispozici zbrusu novou barevnou variantu, která je alespoň prozatím exkluzivní jen a pouze pro nové MacBooky Air M4, nemůžu samozřejmě začít hodnocení jinak než tímto směrem. Světle modrá v podání Applu je totiž velmi zajímavá, jelikož se pod různým světlem poměrně zásadně mění. Zatímco na některém světle má totiž stroj jen lehký nádech modré a klidně byste si jej spletli se stříbrnou variantou, pod jiným světlem MacBook poměrně zásadně ztmavne a nikoho nenechá na pochybách, že je modrý. Pokud máte tedy podobné vizuální hříčky rádi a zároveň jste fanoušky modré, myslím si, že zde můžete být po letech dost spokojeni. Letošní modrá je totiž za mě osobně podstatně zajímavější než půlnočně modrá z předešlých let a navrch se nebude určitě tak moc „patlat“.

Co se pak týče dalších upgradů, s trochou nadsázky se mi skoro až chce říci, že představení modré vše zajímavé skončilo. O čipu M4 toho totiž vzhledem k tomu, že jej Apple odhalil už před rokem coby srdce iPadů Pro M4, víme už opravdu požehnaně a to i v přímém srovnání se starším M3. Já si samozřejmě veškeré větší testy schovám až do klasické recenze, avšak už nyní mohu napsat, že se svižnost stroje díky M4 opět posunula kupředu. Mezigeneračně sice zrychlení až tak nepocítíte, protože se bavíme jen o drobném rozdílu při startu spouštění aplikací a tak podobně, ale když jsem dal vedle sebe M1 a M4, rozdíl už byl vcelku slušný. Jedním dechem ale musím dodat, že se nebavíme o rozdílu „pomalý“ a „rychlý“, ale o „superrychlý“ a „superrychlý Plus“ – tedy jinými slovy o navyšování už tak skvělé rychlosti a svižnosti. Nemyslím si tedy, že běžný uživatel při kancelářské práci nějaká zásadní rozdíl bez přímého srovnání pozná. Nechme se ale překvapit v komplexnějších testech.

Čeho si ale naopak musí všimnout každý, je nasazení podstatně vylepšené webkamery, která nově nabízí rozlišení 12MPx, ale hlavně podporu funkcí Center Stage a pohled na stůl. Díky tomu vás tak MacBook jednak zvládá automaticky udržovat v obraze tím, že posouvá své „zorné pole“ a jednak dokáže díky nasazení ultraširokoúhlé kamerky snímat i prostor u klávesnice, díky čemuž tak vy můžete streamovat, jakým stylem pracujete, píšete, kreslíte a tak podobně. Pro uživatele, kteří často využívají videohovory a tak podobně tedy rozhodně super upgrade, který může být argumentem k přechodu. Skok v kvalitě je tu totiž opravdu zásadní a i mě coby člověka, který pracovní videohovory neabsolvuje na denní bází, nutí přemýšlet nad tím, zda by se mi Air M4 přeci jen nevyplatil namísto stávajícího Airu M3.

Po pár hodinách testování se tedy MacBook Air M4 zatím jeví jako poměrně sympatický stroj, který dokáže zaujmout jak svým vnějškem, tak i svým vnitřkem. Za 29 990 Kč, které si Apple v základu za variantu s 16GB operační paměti a 256GB úložištěm účtuje, se tedy určitě jedná o jeden z nejatraktivnějších, ne-li vůbec ten nejatraktivnější notebook na současném trhu. Je ale otázkou, z jakých MacBooků Air má smysl na něj vlastně aktualizovat vzhledem k tomu, že se papírově až o tolik od modelů M3 a M3 neliší. Právě na tuto otázku se nicméně pokusím v budoucí recenzi co nejkomplexněji odpovědět.

