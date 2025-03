Máme v redakci zbrusu nový MacBook Air M4! Pojďte si jej s námi rozbalit

Nedávno představené Apple novinky vstoupily před pár dny do prodeje a před naší redakcí je tak jako již tradičně jejich důkladné otestování. Nejzajímavější novinkou je pak bezesporu MacBook Air M4, který se dočkal nasazení nového čipu, ale třeba i vylepšení webkamery, která nově podporuje Center Stage a funkci snímání stolu. Navíc jej Apple prodává v nové barevné variantě, která nahradila dosavadní tmavě modrou. Řeč je konkrétně o světle modrém provedení, které dorazilo na testy i nám. Ale ještě předtím, než se do nich naplno vrhnu, byla by škoda si s vámi tento stroj nerozbalit. Pojďme tedy na to.

Apple se rozhodl neexperimentovat a nový MacBook Air vám tak dojde v krabici, která je typově prakticky stejná jako ty, ve kterých prodával i předešlé generace. Dorazí vám tedy papírový bílý box s vyobrazením stroje z boku na horním víku, logy a nápis po bocích a s nálepkou informující o konfiguraci na spodní straně. Ani uvnitř krabice na vás pak nečeká žádné překvapení. Po odklopení jejího horního víka se hned dostanete k MacBooku, pod kterým je ukryt šanon s manuály, napájecí adaptér a MagSafe kabel (samozřejmě v barvě stroje, po kterém jste stáhli).

