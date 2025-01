Apple chystá pro iPhony 18 prvotřídní foťák! Pomoci má překvapivě i Samsung

Fotoschopnosti iPhonů by se měly v nadcházejících letech opět velmi zajímavě zlepšovat. Poté, co se letos máme dočkat nasazení 48MPx teleobjektivu, má totiž Apple v příštím roce u iPhonů nasadit širokoúhlý foťák s variabilní clonou a podle čerstvých informací i vylepšeným snímačem z dílny Samsungu.

Příliš mnoho dostupných informací o novém snímači pro foťák iPhonů 18 Pro ještě k dispozici není, za jeho vývojem má však stát Samsung, který Applu slibuje, že díky němu dokáží iPhony fotit celkově podstatně lépe například díky menšímu množství šumu na fotkách i při horším světle. Snímač by měl zajistit ale třeba i vyšší dynamický rozsah barev, přirozenější zachycení scén a tak podobně. Celkově by si tedy měly iPhony velmi zajímavě polepšit za každé situace, což je rozhodně pozitivní.

Pokud se informace, které jako první vynesl leaker Jukanlosreve a následně i asijský portál DigiTimes, potvrdí a v příštím roce skutečně Apple nasadí fotosenzory od Samsungu, znamenalo by to konec exkluzivity Sony, které v současnosti Applu snímače pro jeho foťáky dodává. Už několikrát jsme však v minulosti slyšeli o tom, že spokojenost Applu s touto spoluprací klesá a je tedy možné, že právě minimálně částečné využití Samsungu by tak mohlo být do jisté míry vyústěním této situace. Jelikož ale svět od odhalení řady 18 (Pro) dělí ještě téměř dva roky, zatím nemá smysl jakkoliv předbíhat.