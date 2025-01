iPhone je plnoletý: Steve Jobs přesně před 18 lety představil světu první smartphone od Applu

Přesně před 18 lety, tedy 9. ledna 2007, představil Steve Jobs světu první iPhone. Zajímavé je, že tak velká věc se vlastně tak trochu odehrála ve stínu veletrhu CES. Někteří z vás jistě ví, že na první pohled bezchybná prezentace se v jedné chvíli malinko zvrtla. Co vše doprovázelo představení prvního iPhonu?

V neděli 7. ledna 2007 přednesl Bill Gates hlavní projev na veletrhu spotřební elektroniky CES v Las Vegas. Mimo jiné citoval tehdy módní frázi o „ digitálním desetiletí“ společnosti Microsoft a hovořil o tom, že skvělý hardware nestačí, že potřebujeme propojené zážitky. „Kde jsou lidé produktivní, kde dělají nové kreativní věci, kde jsou mobilní… to je klíčový prvek, který chybí.“ Jen o dva dny později (a o pár set mil dál) Steve Jobs představil právě ten zážitek, který lidem podle Gatese chyběl.

Tehdy sice nepoužil termín „post-PC éra“, ale právě tu iPhone vytvořil. Bylo to skutečně zařízení pro produktivní a kreativní lidi na cestách.Tato keynote z roku 2007 je právem proslulá tím, jak dobře představila iPhone. Jobs ji zahájil slovy: „Dnes se společně zapíšeme do historie.“ A pro jednou realita předčila nadsázku i očekávání. Jeho prezentace je skutečně příkladem precizně zpracované keynote. Provedla diváky světem mobilních telefonů, upozornila na předchozí nedostatky a nastínila, jak by tyto nedostatky mohl napravit právě nový iPhone.

Nejen iPhone

Přesto se na prezentaci objevily i další věci, z nichž některé byly tehdy bouřlivě oceněny a jednu jsme se naučili skutečně ocenit až v následujících letech.Jobs zahájil prezentaci odkazem na to, co oznámil v předchozím roce. Tehdy v roce 2006 Apple nejen oznámil, že přechází z procesorů PowerPC na procesory Intel, ale také slíbil, že do 12 měsíců dokončí přechod u všech modelů Maců. Uvedl také, že předchozí rok byl pro Apple pozoruhodně úspěšný, a také upřesnil, že více než polovina všech nových kupců Maců nyní přechází z Windows. „Ještě nedávno to byla výhradně polovina všech kupujících v prodejnách Apple Store, ale nyní je to 50 procent všude, kde si můžete Mac koupit.“

„Rok 2007 bude pro Mac skvělý,“ řekl Steve Jobs, „ale to je vše, co dnes o Macu řekneme.Přejdeme k dalším věcem.“ Jobs ale samozřejmě nepřešel ihned k věci – začal nejprve mluvit o hudebním přehrávači. To, co se zdálo být odváděním pozornosti, nebo možná dokonce vycpávkou, však byla jen první část přípravy na skutečný účel dne. Prozatím však Jobs prozradil, že právě překročil hranici 2 miliard prodaných skladeb a že iPod se stal „s velkým náskokem“ nejoblíbenějším videopřehrávačem na světě, a podělil se o pár úctyhodných čísel, týkajících se prodejů přes iTunes. Neodpustil se také lehké rýpnutí do microsoftího přehrávače Zune.

Revoluční 3 v 1

Až ve čtyřiadvacáté minutě své prezentace se Jobs nakonec odmlčel. „Na tento den jsem se těšil dva a půl roku,“ prozradil po chvilce. Průběh samotného představení iPhonu jistě není třeba připomínat. Zatímco vše vypadalo bezchybně, ve skutečnosti tomu ale tak nebylo. Později, na konci keynote, když už to tak dobře dopadlo, se na pódiu také přiznal: „Víte, v noci jsem nezamhouřil oka, tak moc jsem se na dnešek těšil.“ Ukázalo se, že důvody k nezamhouření oka byly jiné a inženýři Applu je všechny znali. I když se to ukázalo až velmi pozdě, Jobsovy prezentace se zúčastnili inženýři iPhonu, kteří věděli, jak snadno se to všechno mohlo pokazit. Software ještě nebyl dokončen, na celém telefonu se stále pracovalo, a pokud by se Jobs jakkoli odchýlil od plánované ukázky, bylo pravděpodobné, že by se telefon zhroutil.

Po úspěšném ukončení ukázky nového iPhonu Jobs přešel k tématu podílu na trhu a kliknutím přešel na další slide. A kliknul. Vysvětlil, že clicker nefunguje, a vzal si náhradní – který se zdál být také nefunkční. Jednalo se rozhodně o nezáviděníhodné perné chvilky, které se ovšem Jobsovi podařilo mistrně vyplnit jak Steve Wozniak na vysoké škole sestrojil zařízení podobné clickeru, aby lidem zkazil příjem televize.

Úplně poslední věc, kterou Steve Jobs na této prezentaci před 15 lety oznámil, bylo to, že společnost mění svůj název. Přechod z původního Apple Computer na Apple Inc. měl demonstrovat fakt, že se cupertinská společnost již zdaleka nebude zaměřovat jen na osobní počítače. V současné chvíli má Apple ve svém portfoliu skutečně pestré množství hardwarových a softwarových produktů i služeb.