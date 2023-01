Jak jsem si v roce 2023 koupil svůj první iPhone 2g

Můj úplně první produkt z dílny Applu byl PowerMac G4, ke kterému se časem připojil také první iPod shuffle. Právě na PowerMacu G4, který byl na tu dobu již celkem archivní záležitostí, jsem začal psát LsA. Když Apple v roce 2007 představil první iPhone, neměl jsem v podstatě šanci se k němu dostat. Na pár minut jsem si tuto raritku vyzkoušel, ovšem že bych jej mohl vlastnit, to by mě tehdy ani nenapadlo. První produkt s iOS, kterému se tehdy ještě ani neříkalo iOS, byl iPod touch první generace. Na jeho příběh se můžete podívat v článku Vzpomínky na první iPod touch a příchod App Store. Dlouho jsem pak používal BlackBerry a první iPhone, ke kterému jsem se dostal a začal jsem jej skutečně používat jako můj primární telefon byl tehdy iPhone 4.

Až nyní po 16 letech jsem objevil celkem zajímavou nabídku, ve které někdo prodával tři funkční iPhony první generace, které se často označují také jako iPhone 2g. Cena byla více než lákavá a tak jsem si řekl, že si po 16 letech koupím svůj první iPhone. První, co musím pochválit, je fakt, že prodejce nelhal a skutečně mi domů dorazila trojice funkčních iPhonů z roku 2007 a dokonce i jejich stav odpovídal fotografiím a popisku. Na všech telefonech běží iOS 3.1 (7C144), což byl nejvyšší iOS, který první generace telefonů od Applu podporovala. Samozřejmě kousky, které jsem si pořídil nejsou nijak raritní. Na těch opravdu vzácných kusech nejenže nesmí být žádné poškození, ale musí na nich ideálně běžet první verze operačního systému.

Co je pro mě z dnešního pohledu až neuvěřitelné je fakt, že za těch 16 let se nic až tak zásadního nezměnilo. Telefony zkrátka vypadají principiálně pořád stejně a v menu nebo v jednotlivých aplikacích se bez problémů vyznáte. Možná je to tím, že jsem tento systém používal denně na již zmíněném iPodu, ale přece jen tomu už je dost přes deset let zpátky a tak to není o vzpomínkách. Je to o tom, že se Apple zkrátka drží svých principů a ty zůstávají stejné. Stejně jako hlasitost vždy měníte na levé straně a jediné, co se vlastně změnilo z hlediska rozložení ovládacích prvků, je Power Button, který se z horní části telefonu přesunul na pravou. Celkem mě vyděsila obrovská díra na vrchní straně telefonu, a dokonce mi hlavou na pár tisícin vteřiny problesklo, k čemu že vlastně slouží. Naštěstí mi rychle došlo, že je to 3,5mm jack konektor, ale upřímně, vsadil bych se, že když jsem jej kdysi dávno před AirPods používal, tak byl rozhodně menší.

Až neuvěřitelný mi přijde rychlost. Ano, je pravda, že je vše ve výrazně menším rozlišení, a to jak co se reálného rozlišení, tak hustoty pixelů týká, ovšem i tak je to 15 let a telefon na některé věci reaguje téměř stejně rychle jako iPhone, který máte právě teď v kapse nebo na něm čtete tento článek. Největší rozdíl v rychlosti je samozřejmě v internetu, který je v dnešní době téměř nebo spíš úplně nepoužitelný. Vývojáři zkrátka nemohou své weby optimalizovat na 15 let starý telefon, a tak se vám ani Apple.com nenačte tak, jak by měl. Druhý největší rozdíl v rychlosti mez iPhone 14 Pro a iPhone z roku 2007 vidím ve spouštění fotoaparátu a celkově v práci s galerií a fotografiemi. Tam je jasně vidět, že výkon původního iPhone na focení stačil jen tak tak, a to navíc ještě Apple nenabízel ani možnost nahrávání videa, ale pouze focení. Navíc sice vás napadne, že v aplikaci fotoaparát nenajdete ani zdaleka tolik možností jako dnes, ale že zde nenajdete ani jednu, to se přiznám, že mě nenapadlo a už jsem si to ani nepamatoval. Skutečně je tomu tak, aplikace fotoaparát nabízí spoušť a možnost rychle se přepnout do galerie, tím vše končí. Z prvků, které mi chybí při ovládání, bych zmínil nejvíc možnost telefon probudit poklepáním, jinak v podstatě není nic, díky čemu by se telefon ovládal nějak hůř než nyní, tedy snad kromě multitaskingu, který tento model neuměl, a tak bylo nutné aplikaci vypnout a zapnout druhou.

I když Safari už příliš nefunguje, tak internet je stále k dispozici, a tak jsem se podíval do App Store. Upřímně jsem netušil, že Apple stále ještě podporuje starou verzi App Store, která je naprosto funkční. Tedy bohužel ne pro iPhone s iOS 3.1, se kterým není kompatibilní žádná aplikace, ale App Store jako takový funkční je. Co se aplikací týká, tak bohužel nefungují ty, které jsou závislé na službách třetích stran a jejichž poskytovatelé se za ty roky změnili. Nefunguje tedy YouTube (aplikace YouTube byla původně součástí iOS), nefunguje ani Počasí, jehož data poskytovalo Yahoo a nefunguje ani přehled akcií, protože ten bral data taktéž od Yahoo. Naopak co mě mile překvapilo je fakt, že fungují Google Mapy, tedy aplikace Maps, která byla v podstatě rozhraním, které zobrazuje podklady z Google Maps. To stále funguje a můžete se díky tomu podívat na nejnovější mapové podklady, což je rozhodně super. Samozřejmě aplikace jako jsou zprávy, kalendář, fotky, fotoaparát, poznámky, hodiny, kalkulačka, nastavení, kontakty, hlasové poznámky, tedy vlastně všechny předinstalované aplikace včetně té na mail, volání fungují bez problémů. Jen aplikace iTunes mi z nějakého důvodu padala.

Asi nejvtipněji z dnešního pohledu působí Nastavení, tedy Settings, kde je slovy 13 položek v hlavním menu. Dnes jich v iOS 16.2 najdete 50 a to nepočítám nastavení pro aplikace třetích stran, ale skutečně jen položky, které do menu přidal za ty roky Apple. Systém se skutečně nafoukl enormním způsobem, ovšem je jasné, že to bylo potřeba kvůli novým funkcím, které aktuální iPhony přináší. Na druhou stranu se příliš nedá polemizovat s těmi, kteří tvrdí, že dřív byly produkty od Applu přehlednější a intuitivnější.

Já jsem trojici iPhone 2G sehnal za 2500Kč včetně poštovného, a i když se pro někoho může jednat o elektroodpad, pro mě je to celkem fajn věc na poličku, a navíc také trocha nostalgie. I když jsem neměl iPhone, měl jsme iPod touch s tím stejným systémem a je fajn si občas zavzpomínat. Jakmile bude venku trošku sluníčka, vyběhnu ven s iPhone z roku 2022 a z roku 2007, abych je proti sobě postavil ve fototestu. Ano, bude to samozřejmě spíš legrace než test, který by měl významnou výpovědní hodnotu, ale samotného mě zajímá, jak velký kus fotoaparát v iPhone urazil za neuvěřitelných 15 let.