Podívejte se na obaly pro iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max

Před pár dny jsme vám ukázali obal na iPhone Ultra a dnes tu máme obaly na iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max, které pochází stejně jako v případě iPhone Ultra od výrobce obalů ifunsmart.com. Obaly v podstatě jen potvrzují, že Apple nabídne v případě iPhone 18 pro tak i v případě iPhone 18 Pro Max totozný design jako v případě loňských modelů. Vzhledem k tomu, že obalů uniká v posledních dnech na internet celá řada a všechny vypadají prakticky stejně, je velmi pravděpodobné, že se díváme na skutečný design toho, jak budou letošní telefony iPhone vypadat.