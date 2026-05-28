iPhone se možná naučí fotit pod vodou jako nikdy dřív! Apple chystá speciální optiku

Apple si podle nově zveřejněného patentu pohrává s velmi zajímavým nápadem, který by mohl výrazně posunout fotografování pod vodou na iPhonu. Cílem totiž tentokrát není jen lepší odolnost telefonu proti vodě, ale přímo kvalitní podvodní focení bez výrazného zkreslení obrazu.
Apple ve svém patentu popisuje problém, který dobře znají hlavně majitelé podvodních pouzder a akčních kamer. Jakmile totiž umístíte před objektiv ochrannou vrstvu nebo takzvaný dome port, často dochází ke zkreslení obrazu, odleskům nebo ztrátě kvality. Navíc bývají podobné systémy poměrně velké a nepraktické.
Právě to chce Apple změnit. Nový návrh počítá s mnohem tenčí ochrannou vrstvou, která by překrývala všechny fotoaparáty najednou. Nešlo by tedy o samostatné ochranné kopule pro každý objektiv, ale o jeden společný optický prvek. Ten by zároveň fungoval nejen jako ochrana proti vodě, ale i jako součást samotné optiky.
Zajímavé je, že Apple počítá jak s rovnou verzí pro klasické uspořádání fotoaparátů, tak i se zakřivenou variantou. Pokud by například budoucí iPhony měly fotoaparáty rozmístěné na zakřivené ploše, ochranná vrstva by kopírovala jejich tvar. Každý výstupek by přesně odpovídal konkrétnímu objektivu pod ním.
Velkou výhodou má být hlavně konstrukce z jednoho kusu materiálu. Díky tomu by odpadly spoje, lepidla a další části, které dnes často představují slabé místo podobných řešení. Právě přes spoje se totiž může dostávat voda nebo mohou vznikat optické nedokonalosti.
Apple zároveň naznačuje, že technologie nemusí být přímo součástí samotného iPhonu. Mnohem pravděpodobnější je využití v tenkém speciálním pouzdru, které by uživatel nasadil jen při focení pod vodou. To by dávalo smysl i z hlediska konstrukce a tloušťky zařízení, protože integrovat podobný systém přímo do telefonu by mohlo být zbytečně komplikované.
Podvodní focení iPhonem samozřejmě není novinkou. Na trhu už dnes existuje řada příslušenství od třetích stran, která umožňuje natáčení pod vodou. Apple ale podle všeho hledá elegantnější a kompaktnější řešení, které by bylo praktičtější pro běžné používání.
Patent navíc naznačuje, že Apple se dlouhodobě zabývá i optickými vadami objektivů. Jeden z autorů patentu totiž dříve pracoval například na řešení takzvaného „fisheye“ efektu, tedy deformace obrazu známé hlavně u ultraširokoúhlých objektivů.
Jako vždy je samozřejmě potřeba připomenout, že patent ještě automaticky neznamená příchod hotového produktu. Apple si však podobné technologie často nechává patentovat dlouho předtím, než se objeví v reálných zařízeních. A vzhledem k tomu, jak moc Apple v posledních letech tlačí kvalitu mobilní fotografie, by podvodní focení mohlo být dalším zajímavým směrem.