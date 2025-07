Apple chce do Apple Watch dostat neviditelný foťák s bleskem!

Apple vlastní inovativní patent, který popisuje způsob, jak do displeje zařízení, včetně Apple Watch, integrovat fotoaparát a blesk. A to aniž by byly viditelné. Ačkoli se taková technologie zatím v žádném zařízení neobjevila, nový patent pod názvem „Electronic devices with two-stage display“ ukazuje, že Apple o takovém řešení přemýšlí. Patent popisuje dvoufázový displej složený ze dvou vrstev. Vnitřní vrstva je klasická obrazovka s pixely. Vnější vrstva funguje jako optický filtr, který může být průhledný nebo neprůhledný. Tím lze na povrchu zařízení „skrýt“ komponenty jako kameru nebo blesk, a to i v tak malém zařízení, jakým jsou chytré hodinky. V režimu nečinnosti kamera zůstane skrytá pod vnější vrstvou. Když ji uživatel aktivuje, vrstva se stane průhlednou, čímž umožní průchod světla k čočce i případnému LED blesku. Tím se eliminuje potřeba výřezů nebo výstupků známých z iPhonů.

Fotogalerie Apple-Watch-Global-Close-Your-Rings-Vitals-app Apple-Watch-Global-Close-Your-Rings-training-load Apple-Watch-Global-Close-Your-Rings-Heart-Rate-Zones porsche-taycan-apple-watch-kontrola-nabijeni Reminky Cubenest Apple Watch LsA 47 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 46 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 45 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 41 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 37 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 38 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 42 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 43 Reminky Cubenest Apple Watch LsA 39 Vstoupit do galerie

Ačkoliv patent může být aplikován na různé typy zařízení, většina popisu se zaměřuje právě na Apple Watch. Hodinky by tak mohly konečně získat dlouho očekávanou funkci videohovorů přes FaceTime přímo ze zápěstí. Sci-fi řešení, které známe z filmů, by se mohlo přiblížit realitě. Apple v minulosti testoval i jiné způsoby, jak do Apple Watch integrovat kameru. A to například ve formě fotoaparátu ve výklopném víčku nebo přímo v pásku hodinek. Tyto nápady však zatím zůstaly jen ve fázi konceptu a v roce 2025 Apple údajně projekt hodinek s kamerou zrušil. Přesto tento návrh ukazuje, že Apple stále zvažuje, jak posunout Apple Watch dál nejen v oblasti zdraví, ale i komunikace. Jedná se ale pouze o patent, který Applem nemusí nikdy uvést v realitu. Jak by se vám takové řešení zamlouvalo?