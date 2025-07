Apple Watch bez měření kyslíku v krvi? Spor o patenty přitvrzuje

Spor mezi Applem a americkou technologickou firmou Masimo kolem funkce měření okysličení krve v Apple Watch se opět rozhořel naplno. Kalifornský gigant nyní žádá federální odvolací soud, aby zrušil dovozní zákaz, který v USA platí na modely Apple Watch s touto funkcí. A argumentace Applu rozhodně není nezajímavá.

Spor o něco, co (v době žaloby) neexistovalo

Apple před soudem tvrdí, že zákaz byl nespravedlivý a nelogický, protože v době, kdy Masimo podalo stížnost (v roce 2021), ještě žádný konkurenceschopný produkt neprodávalo. Jejich vlastní chytré hodinky s měřením okysličení krve (model W1) totiž dorazily na trh až v roce 2022. Apple přitom tuto funkci nabídl už v roce 2020 s příchodem Apple Watch Series 6. Jinými slovy, Apple tvrdí, že Masimo se snaží zakázat konkurenční funkci kvůli produktu, který v době stížnosti ani neexistoval. Podle právního zástupce Applu tím ITC (Americká komise pro mezinárodní obchod) porušila běžné standardy – a zároveň tím „zbavila miliony uživatelů Apple Watch klíčové zdravotní funkce“.

Fotogalerie apple watch series 6 lsa 1 apple watch series 6 lsa 2 apple watch series 6 lsa 3 apple watch series 6 lsa 4 apple watch series 6 lsa 5 apple watch series 6 lsa 6 apple watch series 6 lsa 7 Zdroj: Redakce Letem světem Applem apple watch series 6 lsa 8 Zdroj: Redakce Letem světem Applem apple watch series 6 lsa 9 Zdroj: Redakce Letem světem Applem recenze apple watch series 6 Recenze Apple Watch Series 6 Vstoupit do galerie

Masimo: Apple chce přepisovat zákony

Pro Masimo je ale situace zcela opačná. Podle jejich právníků Apple překrucuje pravidla a snaží se vytvořit nový výklad zákona, který by k podání stížnosti vyžadoval existenci komerčně prodávaného produktu. To podle Masima není podmínkou, a Apple podle nich jasně porušil jejich patenty. Právě na základě těchto patentů bylo v říjnu 2023 rozhodnuto o zákazu dovozu hodinek Apple Watch Series 9 a Ultra 2 do USA. Po krátkém odkladu v prosinci 2023 byl zákaz znovu obnoven v lednu letošního roku.

Apple hledá cesty, jak zákaz obejít

Aby Apple mohl své hodinky na americkém trhu dál prodávat, musel přistoupit k radikálnímu kroku. V nově prodávaných verzích Series 9, Series 10 a Ultra 2 pro americký trh jednoduše deaktivoval měření okysličení krve. Funkce je tak dostupná jen v mezinárodních verzích hodinek, nikoli v těch určených pro americké zákazníky. Kdy a zda se funkce do amerických modelů vrátí, bude záležet právě na rozhodnutí odvolacího soudu, který má ve věci poslední slovo. Verdikt se očekává ještě letos.