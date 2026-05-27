Apple Watch čeká zdravotní revoluce. Měření cukru bez píchnutí je zase o krok blíž

Apple už mnoho let pracuje na neinvazivním měření hladiny cukru v krvi pro své chytré hodinky. Tento mimořádně ambiciózní projekt podle nejnovějších zpráv americké agentury Bloomberg právě dosáhl velmi důležitého a dlouho očekávaného milníku. Zásadní změny ve vedení celého vývojového týmu totiž jasně naznačují, že by se revoluční zdravotní technologie mohla konečně přiblížit spuštění.
Od vize Steva Jobse k realitě
Samotný koncept měření glukózy bez nutnosti nepříjemného a bolestivého píchání do prstu se zrodil už za éry Steva Jobse. Cílem je vyvinout vysoce pokročilé optické senzory, které dokážou spolehlivě detekovat zvýšenou hladinu krevního cukru pouhým prosvícením kůže uživatele na zápěstí.
Mark Gurman z Bloombergu nyní potvrdil, že dohled nad celým tímto náročným projektem čerstvě převzal inženýr Zongjian Chen. Ten v Applu dlouhodobě řídí divizi pro pokročilé technologie a zodpovídá například i za složitý vývoj vlastních hardwarových modemů. Dosud měl revoluční senzory pod svými křídly šéf architektury platforem Tim Millet.
Fotogalerie
Sázka na úspěšné dokončení
Tato náhlá změna na klíčovém postu není náhoda. Zongjian Chen má totiž uvnitř společnosti pověst manažera, který umí složité technologické výzvy vždy dotáhnout až do konce. Přesun kompetencí do jeho rukou je proto mnohými vnímán jako naprosto jasný signál, že vývoj samotné technologie už pokročil do fáze příprav na postupné uvedení.
Funkční neinvazivní glukometr samozřejmě nedorazí na naše zápěstí letos, a velmi pravděpodobně ani v příštím roce. Jeho reálné nasazení do běžných hodinek je stále daleko. Aktuální personální přesuny však dokazují, že Apple dělá maximum pro úspěšné překonání této ohromné technologické překážky.
Pokud se firmě podaří dotáhnout složitou vizi do zdárného konce, promění své chytré hodinky v naprosto nepostradatelný lékařský nástroj. Milionům diabetiků po celém světě by tak Apple Watch mohly do budoucna zásadně usnadnit a zpříjemnit každodenní život bez neustálé nutnosti nosit u sebe klasické lékařské vybavení. Jelikož se s nutností měřit glukózu v krvi nepotýkám, případnou přítomnost této funkce v budoucích Apple Watch neocením. Miliony lidí ale ano.