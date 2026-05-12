Outdoor sezóna začíná! Jak v ní mohou pomoci Apple technologie?

S příchodem teplejších měsíců se spousta lidí vrací na turistické stezky, cyklotrasy, ferraty, do hor nebo jen na delší výlety mimo město. A zatímco ještě před pár lety znamenal outdoor hlavně papírové mapy, kompas a outdoorové GPS navigace, dnes velkou část této role přebírá chytrý telefon a hodinky. Ekosystém Applu se přitom za poslední roky posunul výrazně dál a některé funkce už dávno nejsou jen „fitness doplňkem“, ale reálně užitečným nástrojem pro pohyb v terénu.
Vedle kvalitní outdoorové obuvi, funkčního outdoorového oblečení nebo vybavení na turistiku dnes začínají hrát velkou roli právě i technologie. A v případě iPhonu a Apple Watch to platí dvojnásob.
iPhone jako plnohodnotná turistická navigace
Moderní iPhony dnes zvládnou mnohem víc než jen klasickou navigaci autem. Obrovskou popularitu si mezi turisty získala například aplikace AllTrails, která patří mezi nejpoužívanější outdoorové navigační platformy na světě. Nabízí tisíce turistických tras, detailní mapy, převýšení, fotografie od komunity i offline navigaci pro místa bez signálu.
Právě offline mapy jsou v outdooru naprosto zásadní. Ve chvíli, kdy člověk vyrazí mimo město, často rychle zjistí, že mobilní signál není samozřejmost. AllTrails proto umožňuje stáhnout celé trasy přímo do telefonu, včetně navigace a upozornění při opuštění cesty. To je funkce, kterou turisté na Redditu zmiňují jako jednu z nejpraktičtějších hlavně při horských túrách nebo delších trecích.
Fotogalerie
Velkou výhodou iPhonu je i kvalita displeje. Na ostrém slunci bývá čitelnost map výrazně lepší než u mnoha levnějších outdoorových GPS zařízení. Navíc lze velmi jednoduše kombinovat několik aplikací zároveň. Vedle AllTrails jsou mezi outdoor komunitou populární také Komoot, Strava nebo specializovaný WorkOutDoors, který mnoho uživatelů Apple Watch označuje za alternativu ke Garmin hodinkám.
Apple Watch Ultra 2 míří na outdoor výrazně víc než běžné Apple Watch
Zatímco klasické Apple Watch jsou primárně chytré hodinky, řada Ultra byla od začátku navržená výrazně více pro outdoor, sport a náročnější podmínky. Apple tomu přizpůsobil konstrukci, výdrž i navigační funkce.
Hodinky používají titanové tělo, safírové sklíčko a výrazně odolnější konstrukci oproti běžným modelům. Mezi uživateli právě odolnost patří mezi nejčastěji zmiňované důvody, proč lidé Ultra model kupují i v případě, že nejsou profesionálními sportovci. Uživatelé často vyzdvihují hlavně kombinaci titanového těla, vyšší odolnosti proti poškrábání a podstatně delší výdrže baterie.
Velkou roli hraje také displej s vysokým jasem. V přímém slunci nebo v horách bývá čitelnost hodinek zásadní a právě Ultra modely patří v tomto směru mezi nejlepší chytré hodinky na trhu. Důležitý je i akční button, který lze nastavit například pro rychlé spuštění navigace, záznamu túry nebo kompasu.
Fotogalerie #2
Přesnější GPS se v horách opravdu hodí
Jednou z největších předností Apple Watch Ultra je podpora dvoufrekvenční GPS. Ta dokáže výrazně zpřesnit polohu v náročném prostředí, například v hustém lese, mezi skalami nebo v městské zástavbě. Právě přesnost GPS bývá u outdoorových hodinek často rozhodující.
Řada outdoorových recenzí i zkušeností uživatelů potvrzuje, že Apple Watch Ultra podávají velmi dobré výsledky právě v komplikovaných podmínkách, kde mají běžné chytré hodinky problém. To se hodí nejen při turistice, ale i při trail runningu, cyklistice nebo ferratách. Přesnější záznam trasy znamená lepší navigaci i přesnější statistiky výkonu.
Offline mapy už nejsou problém
Jedna z největších kritik prvních generací Apple Watch Ultra směřovala k absenci kvalitních offline map přímo v hodinkách. Situace se ale v posledních letech výrazně změnila. Aplikace jako Komoot nebo Strava už dnes podporují offline mapové podklady přímo pro Apple Watch, takže není nutné neustále vytahovat iPhone z kapsy nebo batohu.
To je praktické například při horské turistice, běhu nebo jízdě na kole, kdy člověk potřebuje rychle zkontrolovat trasu jen pohledem na zápěstí.
Apple navíc postupně rozšiřuje i vlastní outdoorové funkce v aplikaci Mapy. K dispozici jsou offline turistické mapy, waypointy nebo funkce Backtrack, která umí zaznamenat trasu a pomoci s návratem na výchozí místo. To může být velmi užitečné například při pohybu v lese, v mlze nebo během horší viditelnosti.
Technologie nenahrazují vybavení, ale výrazně ho doplňují
Ani nejlepší iPhone nebo Apple Watch samozřejmě nenahradí kvalitní outdoorové vybavení. Na delší túry je stále důležitá vhodná turistická obuv, nepromokavé outdoorové oblečení, powerbanka nebo klasická papírová mapa jako záloha.
Moderní technologie ale dokážou výrazně zvýšit komfort i bezpečnost. Offline navigace, přesnější GPS, detekce pádu, nouzové SOS nebo sdílení polohy s rodinou dnes nejsou jen marketingové funkce, ale reálně užitečné nástroje, které mohou v terénu pomoci.
A právě v kombinaci s kvalitním outdoorovým vybavením začínají Apple zařízení dávat v outdooru mnohem větší smysl než ještě před několika lety.