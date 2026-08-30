Podívejte se na Grand Theft Auto VI: An Extended Look s českým dabingem

Zaujal vás v týdnu zveřejněný Grand Theft Auto VI: An Extended Look, ale vaše angličtina není na takové úrovni, abyste rozuměli všemu, co v traileru zazní? Nevadí! Žijeme totiž v neuvěřitelné době, která umožňuje mimo jiné vzniknout doslova do pár dní plnohodnotnému českému dabingu tohoto videa. O ten se postaral pomocí AI youtubový kanál TB242 GTA6 Gameplay Česky a musíme uznat, že výsledek je opravdu velmi dobrý. Vše totiž působí poměrně přirozeně a celkově tak, že bychom si takovou verzi dabingu ve hře klidně dokázali představit i od Rockstaru. Pokud tedy angličtinou úplně nevládnete, nebo vás třeba jen zajímá, jak by zněla čeština v ulicích fiktivního státu Leonida, určitě si video nenechte ujít. Stojí totiž opravdu za to!