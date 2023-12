PS5 Pro výkon: Unikly detaily o dosud nejvýkonnější herní konzoli od Sony

Podle všemožných spekulací se v příštím roce dočkáme vylepšené verze PS5 Pro. Tato mezigenerační konzole by měla přinést více než dvojnásobný výkon, který by hráčům umožnil hraní až v 8K rozlišení. Na každý pád podrobnosti ohledně „vnitřností“ tohoto stroje byly dosud utajeny. Nicméně leakeři již pár informací přeci jen poskytli. Na co se tedy můžeme údajně těšit?

PS5 Pro výkon

PS5 Pro má dorazit s CPU nesoucí název Viola, který zachová architekturu zen2, jež tepe i v PS5. Nárůstu se má ovšem dočkat frekvence, která bude schopna vystřelit až na 4,4 GHz. Dále nabídne 64 KB mezipaměti L1 na jádro, 512 KB mezipaměti L2 na jádro a 8 MB sdílené L3 (4 MB na CCX). Viola má při plné aktivaci 30WGPs, ale v tomto případě bude mít PS5 Pro „pouze“ 28WGP (56 CU). Vyroben má být 4nm metodou. Grafická jednotka má být vystavena na architektuře RDNA3, nicméně přebere vylepšení sledování paprsků z RDNA4. Paměť má dosáhnout výše 16 GB GDDR6. Rovněž můžeme očekávat zrychlení pamětí. Podle spekulací by k odhalení mohlo dojít v září příštího roku, přičemž na pulty obchodů by se konzole podívala v listopadu. PS5 Pro by měla bez debat přinést stabilní hraní ve 4K při 60 fps. Nad cenou visí otazník. Pokud bychom ale nahlédli do minulosti, PS4 Pro stál při vydání stejně, jako kdysi PS4. Těžko ale říct, zda se na něco takového můžeme v dnešní době spolehnout.