Tohle budou chtít všichni fanoušci GTA 6! Sony představilo dva nádherné limitované DualSense ve stylu Vice City

Sony si pro dnešní State of Play připravilo vedle her a LEGO setu také jedno velmi příjemné překvapení pro fanoušky GTA 6. Společně s Rockstar Games totiž představilo hned dva limitované ovladače DualSense inspirované Vice City. A pokud se vám líbí vizuální styl chystaného GTA 6, troufnu si říci, že jsou přesně pro vás.
Novinka dorazí ve dvou provedeních označovaných jednoduše jako Grand Theft Auto VI Black Limited Edition a Grand Theft Auto VI White Limited Edition. Nejde přitom jen o klasický černý a bílý DualSense, na který Sony natisklo logo hry, na právě naopak. Obě varianty totiž dostaly speciální třpytivou povrchovou úpravu měnící odstín podle dopadajícího světla a kombinující barvy západu slunce ve Vice City s jeho neonovým nočním životem. Na touchpadu pak najdeme obrovské římské číslo VI, zatímco samotné tělo zdobí motivy palem, které navíc nejsou pouze vytištěné, ale jsou přímo vytvarované do povrchu ovladače, takže je budete při držení skutečně cítit. Samozřejmostí je také oficiální logo Grand Theft Auto VI.
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Den nebo noc ve Vice City
Každá varianta má přitom podle Sony reprezentovat trochu jinou tvář Vice City. Bílý DualSense je inspirovaný městem během dne, jeho bílými plážemi, pastelovými barvami a pohodovou atmosférou. Černá verze naopak reprezentuje noční Vice City plné neonů a večírků. Poměrně překvapivě jsou pak barvy spojené i s dostupností ovladačů. Bílá varianta se totiž bude prodávat globálně přes PlayStation Direct a vybrané prodejce. Černý DualSense pak bude v zemích, kde funguje PlayStation Direct, exkluzivní právě pro tento obchod a v ostatních regionech jej mají nabídnout vybraní prodejci.
Co se týče dostupnosti, oba ovladače zamíří do prodeje 19. listopadu, tedy přesně v den vydání GTA 6. Cena byla stanovena na 84,99 eura, což je zhruba 2100 korun, přičemž předobjednávky odstartují už 10. září v 10:00 místního času. Přesné datum dostupnosti se může podle Sony v jednotlivých zemích mírně lišit.
Pokud se tedy chystáte na GTA a rádi byste si udělali radost ovladačem, myslím si, že sáhnout po tomto kousku není vůbec špatný nápad. Tato limitovaná edice totiž není přeplácaná obrovskými obrázky Jasona a Lucie, ale zároveň na první pohled poznáte, že jde o GTA 6. A něco mi říká, že zejména černá varianta bude po spuštění předobjednávek mizet zatraceně rychle. Já po ní však určitě nesáhnu – před pár dny se mi totiž podařilo předobjednat Xbox Wireless Controller 30th Anniversary Edition, takže si hru užiju na něm.
GRAND THEFT AUTO VI – Limited Edition PlayStation Dualsense Controller – Reveal Trailer pic.twitter.com/GmduQ0HqoS
— Geoff Keighley (@geoffkeighley) September 3, 2026