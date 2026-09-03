iPhone 18 Pro Max: Cena, datum vydání a nejdůležitější očekávané novinky

Pokud je pro vás klasický iPhone 18 Pro málo a chystáte se letos sáhnout rovnou po tom nejlepším, co Apple v klasické konstrukci nabídne, pak vás bude zajímat především iPhone 18 Pro Max. Představení iPhone 18 Pro Max je prakticky za dveřmi a přestože Apple samozřejmě většinu detailů stále drží pod pokličkou, o telefonu už toho víme poměrně dost. A letos to vypadá, že Pro Max nebude pouze zvětšeným iPhonem 18 Pro s větším displejem.
Apple jej představí 9. září na své letošní podzimní keynote a právě iPhone 18 Pro Max by měl stát na úplném vrcholu klasické řady iPhonů. Nad něj se sice z pohledu ceny dostane očekávaný skládací iPhone Ultra, ten však bude úplně jiným typem zařízení. Pokud tedy chcete klasický iPhone bez skládacího displeje a nechcete dělat prakticky žádné kompromisy, bude osmnáctka Pro Max modelem, na který se zaměřit.
iPhone 18 Pro Max by měl konečně využít své velikosti naplno
Pro Max má proti menšímu Pro jednu naprosto jasnou výhodu – uvnitř jeho těla je jednoduše víc místa. Apple jej v posledních letech využíval především pro větší baterii, letos by ale rozdíl mohl být ještě zajímavější než obvykle. Podle informací pocházejících z čínských regulačních databází má mít americká verze iPhonu 18 Pro Max baterii s kapacitou 5567 mAh. Pro srovnání, u iPhonu 17 Pro Max se bavíme o 5088 mAh.
To už není kosmetická změna. Pokud se údaje potvrdí, bavíme se o nárůstu téměř deset procent. A když k tomu připočteme nový čip A20 Pro vyráběný 2nm procesem, u kterého se očekává vyšší energetická efektivita, mohl by být právě iPhone 18 Pro Max letošním králem výdrže mezi iPhony. Má to ale jeden háček. Větší baterie se musí někam vejít a podle dosavadních informací bude kvůli ní nový Pro Max o něco tlustší a také těžší. Hmotnost se má pohybovat okolo 243 gramů. Jestli jste tedy už dnes přesvědčeni, že je Pro Max pořádný kus telefonu, nová generace vás v tomto směru zřejmě nepotěší. Apple evidentně dává přednost výdrži před honbou za co nejtenčím tělem.
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Displej zůstane obrovský, Dynamic Island se ale zmenší
Velikost samotného displeje by Apple měnit neměl. iPhone 18 Pro Max má i nadále nabídnout 6,9″ panel, takže pokud jste čekali další zvětšování, pravděpodobně se ho nedočkáte. Upřímně řečeno je to jen dobře. U telefonu této velikosti už příliš prostoru pro další růst stejně není, pokud z něj Apple nechce udělat malý tablet. Měnit se má ale horní část obrazovky. Dynamic Island by měl být menší než u současné generace. Nečekejte ještě dokonale čistý displej bez jakéhokoli výřezu, o kterém se spekuluje v souvislosti s budoucími iPhony. Apple se však má opět posunout o kus blíž k cíli schovat co největší část senzorů pod obrazovku.
Jednou z nejzajímavějších novinek letošní generace má být hlavní 48Mpx fotoaparát s variabilní clonou. Pokud se informace potvrdí, iPhone už nebude při focení pracovat pouze s pevně danou clonou, ale dokáže fyzicky regulovat množství světla dopadajícího na snímač. Na papíře to možná nezní jako funkce, kvůli které poběžíte první den do obchodu. Z fotografického hlediska jde ale o podstatně zajímavější změnu než další zvýšení počtu megapixelů. Variabilní clona může telefonu pomoci při focení za různých světelných podmínek a zároveň dát Applu větší kontrolu nad hloubkou ostrosti. Důležité je nicméně dodat, že podle současných informací nemá jít o výsadu Pro Maxu. Variabilní clonu by měl dostat také menší iPhone 18 Pro. Pokud jste tedy doufali v situaci podobnou některým starším generacím, kdy Apple nechal nejlepší fotoaparát pouze většímu modelu, letos to zatím nevypadá.
Uvnitř bude A20 Pro. Poprvé ve 2 nm
Velká změna se odehraje také uvnitř telefonu. Srdcem iPhonu 18 Pro Max má být A20 Pro, tedy první čip Applu pro iPhone vyráběný 2nm procesem. U nových čipů se každoročně bavíme o vyšším výkonu, jenže tentokrát bude možná ještě důležitější spotřeba. Kombinace efektivnějšího A20 Pro a výrazně větší baterie je přesně tím důvodem, proč je letos kolem výdrže Pro Maxu tolik očekávání. Výkonu mají současné iPhony na rozdávání už dnes a běžný uživatel rozdíl mezi jednotlivými generacemi procesorů často ani nepozná. Několik hodin výdrže navíc ale pozná úplně každý. Nový čip má zároveň spolupracovat s další generací vlastního modemu Applu označovanou jako C2. Apple se tak postupně snaží dostat stále větší část klíčových komponent iPhonu pod vlastní kontrolu, což mu v budoucnu může pomoci právě s výkonem, spotřebou i propojením jednotlivých částí zařízení.
Kolik bude iPhone 18 Pro Max stát?
A teď přichází část, která může nadšení z předchozích odstavců trochu zchladit. iPhone 17 Pro Max začínal ve Spojených státech na 1199 dolarech, jenže prakticky všechny novější zprávy počítají u letošních Pro modelů se zdražením. Důvodem mají být především výrazně vyšší ceny pamětí, ale také dražší výroba nového 2nm čipu a obecně rostoucí náklady na komponenty.
Odhady se zatím rozcházejí. Mírnější scénáře počítají se zdražením zhruba o 100 až 200 dolarů, ty agresivnější dokonce až o 300 dolarů. Pokud by Apple skutečně přidal dvě stovky, dostali bychom se u základního iPhonu 18 Pro Max někam k 1399 dolarům. To už je částka, která bude bolet i zákazníky zvyklé kupovat každý rok nejdražší iPhone. Českou cenu zatím samozřejmě neznáme a nemá příliš smysl americkou částku jednoduše přepočítávat aktuálním kurzem. Apple používá vlastní cenové přepočty a americké ceny jsou navíc uváděné bez daně. Jedno je ale poměrně pravděpodobné – pokud ke zdražení skutečně dojde v USA, pocítíme jej také u nás.
Kdy se začne iPhone 18 Pro Max prodávat?
První datum už známe naprosto přesně. Apple pořádá letošní iPhonovou keynote ve středu 9. září. Právě na ní bychom měli vidět iPhone 18 Pro Max poprvé oficiálně a zároveň se dozvědět jeho finální cenu i datum zahájení prodeje. Samotný start předobjednávek je letos trochu zajímavější. Za normálních okolností bychom automaticky ukázali na pátek 11. září, protože Apple tradičně spouští předobjednávky první pátek po keynote. Letos ale toto datum připadá na 25. výročí teroristických útoků z 11. září 2001 a Apple už v minulosti ukázal, že se tomuto datu při podobných příležitostech dokáže vyhnout. Nelze proto vyloučit například sobotní start předobjednávek. Mnohem jistěji zatím vypadá samotné zahájení prodeje. To se očekává v pátek 18. září. Pokud bude Česká republika stejně jako v posledních letech součástí první vlny, měli bychom se nového Pro Maxu dočkat ve stejný den jako hlavní světové trhy.
Pro Max letos dává větší smysl hlavně kvůli baterii
Když dáme všechny dosavadní informace dohromady, iPhone 18 Pro Max zatím nepůsobí jako telefon, který by měl proti menšímu Pro schovávat deset exkluzivních funkcí. A možná je to dobře. Oba modely mají dostat A20 Pro, variabilní clonu, menší Dynamic Island i další hlavní novinky. Pro Max bude především pro lidi, kteří chtějí obrovský displej a co nejlepší výdrž a jsou ochotni kvůli tomu tolerovat větší rozměry, vyšší hmotnost a samozřejmě také cenu. Právě baterie přitom letos vypadá jako argument, který může být podstatně silnější než v minulých generacích. Na definitivní verdikt si ale počkáme do 9. září. Teprve tehdy Apple ukáže, co z dosavadních úniků skutečně sedělo, kolik bude nový iPhone 18 Pro Max stát a zda si pro něj přece jen neschoval něco, o čem zatím nevíme.