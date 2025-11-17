O čem se šeptá u Applu: Těžkotonážní iPhone 18 Pro Max a čekání na nové produkty

Apple měl letos uvést nový HomePod mini, Apple TV i AirTag 2, ale podzim míří ke konci a žádná z očekávaných novinek nepřišla. Zásoby mizí, zvěsti sílí, ale místo premiér Apple zahájil vánoční sezónu a mlčí.
Kde jsou očekávané Apple produkty?
V letošním roce se mělo podle úniků i ověřených zdrojů dočkat obnovy hned několik zařízení z portfolia Applu – nový HomePod mini, aktualizovaná Apple TV a druhá generace AirTagu. Jenže podzim už se přehoupl do své druhé poloviny a situace se začíná komplikovat. To, co ještě na začátku roku vypadalo jako jasný plán, dnes zůstává spíše v rovině otázek než konkrétních očekávání.
Zprávy z ledna hovořily poměrně jasně – Apple měl mít připravený nový HomePod mini i Apple TV ke konci roku a AirTag druhé generace někdy kolem poloviny roku 2025. Jenže zatím se nestalo vůbec nic. Přesto existují náznaky, které naznačují, že alespoň jeden z produktů by se stále mohl objevit, zároveň ale přibývá signálů, že si na novinky počkáme až do příštího roku.
Nejzajímavějším vodítkem je aktuální stav zásob. HomePod mini je v mnoha kamenných Apple Storech dostupný jen sporadicky a u některých distributorů dokonce zcela chybí. To by obvykle znamenalo blížící se uvedení nové verze. Jenže jsme už uprostřed listopadu a Apple právě spustil svou vánoční prezentaci produktů, ve které dokonce doporučuje pět let starý HomePod mini jako ideální dárek. Naznačuje to tedy, že nová generace letos možná opravdu nepřijde? Tim Cook na konci října ve své tiskové zprávě uvedl, že Apple vstupuje do sváteční sezóny „s nejúžasnější nabídkou produktů vůbec“. Těžko říct, zda tím chtěl naznačit konec letošních novinek, nebo si firma ještě nechává prostor pro překvapení.
Apple obvykle v druhé polovině listopadu a v prosinci nové produkty téměř nepředstavuje. Výjimky ale existují – třeba 16″ MacBook Pro z listopadu 2019 nebo AirPods Max z prosince 2020. Teoreticky tedy ještě něco přijít může, ale očekávání by měla zůstat opravdu při zemi. Pravdou je, že nikdo dnes přesně neví, zda se nové verze HomePodu mini, Apple TV a AirTagu objeví ještě letos, nebo jsou všechny plány definitivně odloženy.
Situaci navíc komplikuje očekávaná premiéra nové, výrazně osobnější verze Siri postavené na Apple Intelligence. Podle dostupných informací by měla dorazit na jaře jako součást iOS 26.4. A právě HomePod mini a Apple TV mají být mezi prvními zařízeními, která budou schopna novou Siri využít. Pokud tedy Apple plánuje velkou prezentaci nové asistentky, je možné, že si bude chtít ponechat premiéru nového hardwaru na stejný okamžik – a tím pádem až na rok 2026, kdy by se mohly objevit nové chytré produkty i dlouho spekulovaný domácí hub.
U AirTagu je celá situace ještě záhadnější. Současná generace je na trhu od dubna 2021 a od té doby se prakticky neměnila. Očekává se delší dosah, lepší reproduktor odolný proti manipulaci a také přesnější upozornění na slabou baterii. Proč se tedy druhá generace tak vleče, není jasné, protože technologicky by šlo o poměrně přímočarý update.
Celkově je letošní podzim v podání Applu plný otazníků. Firma jako by si dávala větší prostor na přípravu budoucích technologií a některé produkty posouvala do delšího cyklu. Až další týdny a měsíce ukážou, zda se ještě letos dočkáme nějakého překvapení, nebo zda už Apple skutečně dokončil svou produktovou sezónu a všechny novinky si schovává až na příští rok.
Fotogalerie
Dočkáme se nejtěžšího iPhonu vůbec?
Apple zřejmě chystá pro příští generaci iPhonů zásadní změny, které se tentokrát nebudou týkat velikosti displeje, ale samotného těla telefonu. Podle čínského leakera vystupujícího na Weibu pod jménem Instant Digital má být iPhone 18 Pro Max vůbec nejtěžším iPhonem, jaký kdy Apple vyrobil. Ačkoli si model ponechá současnou úhlopříčku 6,9″, jeho konstrukce má být o něco silnější než u iPhonu 17 Pro Max, což by mělo zvýšit celkovou hmotnost nad hranici 240 gramů.
Leaker upřesňuje, že rozdíl mezi generacemi má být přibližně 10 gramů, tedy kolem 243 gramů. Taková hodnota by překonala dosud nejtěžší iPhone 14 Pro Max, který vážil 240 gramů. Apple se v posledních letech snažil hmotnost vlajkových modelů snižovat – přechod z nerezové oceli na titan u řady 15 a následně na lehčí hliník u řady 17 ale zjevně nestačil vyvážit interní změny a rostoucí rozměry komponent.
Nárůst hmotnosti může souviset s několika faktory. Nejčastěji se spekuluje o větší baterii, která by mohla reagovat na rostoucí nároky uživatelů i systémových funkcí. Zmíněna byla také nová vapor chamber ze silnější nerezové oceli, která má zlepšit chlazení. Další významnou oblastí jsou fotoaparáty: očekává se hlavní kamera s variabilní clonou a nový třívrstvý snímač od Samsungu. Mluví se dokonce o úpravách Dynamic Islandu a systému Face ID.
Instant Digital má ve světě Apple úniků smíšenou reputaci – některé informace se v minulosti potvrdily, jiné nikoli. Přesto jeho tvrzení zapadají do trendů posledních let: Apple zjevně přehodnocuje směr, ve kterém lehčí a tenčí automaticky neznamená lepší. iPhone 18 Pro Max dorazí až na podzim 2026, takže na ověření této teorie si ještě počkáme.