O čem se šeptá u Applu: Apple brýle, cena skládacího iPhonu a zařízení pro chytrou domácnost

Co si pro nás Apple chystá? Mluví se o chytrém domácím hubu, skládacím iPhonu s levnějším pantem i brýlích s visionOS. Dorazit by mohly v příštích dvou letech, společně s robotem pro chytrou domácnost. Apple tak dál rozšiřuje svůj svět technologií – a výrobu pomalu přesouvá z Číny do Vietnamu.
Apple chystá chytrý domácí hub, kameru i robota. Cena má být výrazně vyšší než u konkurence
Apple chystá další rozšíření svého ekosystému pro chytrou domácnost. Podle informací agentury Bloomberg se v roce 2026 dočkáme nového domácího hubu s dotykovým 7″ displejem a interiérové bezpečnostní kamery, o rok později pak i stolního robota. Nový domácí hub má sloužit jako centrální ovladač chytrých zařízení. Apple připravuje dvě verze – nástěnnou a stolní, přičemž druhá nabídne reproduktorovou základnu podobnou HomePodu mini s displejem. Chybět nemá kamera pro FaceTime hovory ani rozpoznávání uživatelů podle tváře.
Cena by se měla pohybovat kolem 350 dolarů, což je víc než u většiny konkurenčních produktů. Apple měl zařízení připravené už loni, ale jeho uvedení odložil kvůli nové generaci Siri, která by měla být hotová až v březnu 2026. S hubem dorazí i bezpečnostní kamera integrovaná do stejného systému, a o rok později pak robot s 9″ displejem a pohyblivým ramenem, schopným reagovat na uživatele. Ten má stát několik set dolarů. Apple zároveň přesouvá výrobu těchto novinek do Vietnamu, kde bude spolupracovat se společností BYD, a dál tak snižuje závislost na čínské produkci.
Fotogalerie
Cena ohebného iPhonu
Podle analytika Minga-Či Kua by se mohla výroba dlouho očekávaného skládacího iPhonu prodražit méně, než se původně předpokládalo. Důvodem jsou nižší náklady na pant, který je klíčovou a zároveň nejdražší součástí každého skládacího telefonu. Kuo uvádí, že průměrná cena pantu (ASP) se při sériové výrobě má pohybovat kolem 70–80 dolarů, zatímco dřívější odhady počítaly se 100 až 120 dolary. Úspora nevychází z levnějších materiálů, ale z vylepšeného konstrukčního návrhu a optimalizace montáže.
Fotogalerie #2
Na výrobě se podílí především Foxconn ve spolupráci s tchajwanskou firmou Shin Zu Shing (SZS), která získala asi 65 % všech objednávek. Zbytek připadne americké společnosti Amphenol. Pokles ceny pantu o 20 až 40 dolarů by mohl Applu umožnit buď zlepšit marže, nebo nabídnout konkurenceschopnější cenu oproti značkám Samsung a Huawei. První skládací iPhone by se měl objevit na podzim 2026 společně s modely iPhone Air 2, iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. Zda se nižší výrobní náklady promítnou i do koncové ceny, zatím zůstává otázkou.
Dočkáme se nových Apple brýlí?
Apple podle Marka Gurmana z Bloombergu pracuje na chytrých brýlích nové generace, které by mohly nabídnout displej integrovaný přímo v čočkách. Zajímavostí má být i dvojí režim použití – podle toho, k jakému zařízení budou připojeny. Při propojení s Macem by brýle měly zvládnout plnou verzi systému visionOS, podobně jako náhlavní souprava Vision Pro. Po připojení k iPhonu by se systém přepnul do odlehčeného, mobilního režimu, optimalizovaného pro běžné nošení.
Fotogalerie #3
Cílem Applu je vytvořit kompaktnější a praktičtější alternativu k headsetu Vision Pro, která by mohla konkurovat například Meta Ray-Ban Glasses. Ty už nyní nabízejí displej v čočkách a v USA začínají na 799 dolarech. První generace Apple brýlí však displej mít nebude – nabídne ale reproduktory pro přehrávání hudby, kamery pro focení a video, hlasové ovládání a možná i zdravotní funkce. Apple by mohl první model představit už v roce 2026, přičemž uvedení na trh se očekává v roce 2027.