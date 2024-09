Jak fotí Ray-Ban Meta? Takto!

Zatímco v sobotu jsme vyrazili na Air Show ve Spitzbergu, v neděli jsme vzali naše přátele do Schoenbrunnské Zoo. Přesně do té zoo, kde jsme před 14 dny testoval fotoaparát iPhone 16 Pro, ovšem nyní jsem si říkal, že vzhledem k tomu, že vlastně celou zoo nosím na rukou syna, bude praktičtější pár fotek udělat pomocí Ray-Ban Meta, kterým stačí pouze říct, kdy mají pořídit snímek a je hotovo. Pokud vás tedy zajímá, jak umí fotit Ray-Ban Meta během běžného dne, kdy se střídá slunce a oblačnost, máte možnost se na to podívat v následující galerii. Brýle samy dokáží zarovnat fotografii tak, abyste ji měli v rovině, i když máte hlavu vytočenou na stranu nebo nějak ohnutou vůči horizontu. Tuto funkci můžete kdykoli vypnout. Jak brýle natáčí se pak můžete podívat v článku recenze Ray-Ban Meta. Fotografie v následující galerii nejsou nijak upravené s vyjímkou horizontálního zarovnání, které umí provádět přímo aplikace Meta View.