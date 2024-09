Takto fotí iPhone 16 Pro

Jako každý rok, i letos jsem vyrazil na tradiční místa otestovat fotoaparát nového iPhone 16 Pro. Krásný podzimní den jsem tak strávil s rodinou ve Vídeňské zoo Schonbrunn a další den jsme vyrazili do naše oblíbeného kostela Bad Deutsch-Altenburg a jeho přilehlých parků. Všechny fotografie uvedené v článku jsou foceny pomocí iPhone 16 Pro a jsou bez jakýchkoli úprav. Cílem fotografií není hrát si na profesionálního fotografa, ale ukázat, jak běžný člověk může fotit pomocí iPhone 16 Pro. Abyste viděli fotografie v plném rozlišení, stačí si v galerii kliknout na ikonu lupy. K focení v případě iPhone 16 Pro neodmyslitelně patří také nové tlačítko pro ovládání fotoaparátu, a i když se mu chci plně věnovat až v samotné recenzi, pojďme si o něm něco říct již na následujících řádcích.

Abych vás dlouho nenapínal, za mě osobně a musím zde skutečně zdůraznit, že se jedná pouze o můj osobní názor, je tlačítko pro ovládání fotoaparátu po prvních dnech používání věc, která mě tak nějak nebaví. Jednak mi přijde, že ovládání ve formě jemného dvojkliku, velkého kliku a slidování je celkem problematické a musíte být dost přesní, aby telefon udělal to co chcete, ale hlavně mi přijde, že zkrátka nepřináší nic zajímavého, co by mě bavilo používat. Pokud jste člověk, který používá iPhone jako zrcadlovku a před každou fotkou si nastavuje expoziční čas, vyvážení bílé, sám si ostří a tak podobně, pak je to rozhodně snadnější způsob, jak vše udělat než se proklikávat menu na displeji, ovšem vsadím se, že takových lidí je skutečně menšina.

Další věc, která mi na tlačítku vadí je jeho umístění, které je pro mě až příliš vysoko od spodního okraje a při focení si tak stejně zakrývám rukou displej, abych na tlačítko pohodlně dosáhl. Chápu, že kdyby bylo níž, tak by mohlo být nepoužitelné v případě, kdy budete fotit na výšku, ale takhle je zase příliš daleko, když fotíte na šířku. Blíže se k tlačítku vrátím v samotné recenzi, ale po prvních doslova pár dnech, mě zatím příliš bavit nezačalo.

Čeho se naopak jako majitel klasické velikosti iPhone nemohu nabažit je pětinásobný zoom. Chápu, že pro lidi s iPhone 15 Pro Max to není žádná novinka, ale já jsem z něj nadšený, protože jsme jej od Applu dostal až letos. Celkově mě focení iPhonem 16 Pro baví, i když k němu mám některé výhrady, k těm však až v samotné recenzi.