Meta překvapivě: Messenger, WhatsApp ani Instagram Direct nesahá iMessage ani po kotníky

Meta se momentálně nachází uprostřed velmi sledovaného antimonopolního sporu, v němž se americká Federální obchodní komise (FTC) snaží dokázat, že by mělo dojít k rozdělení společnosti. V rámci své obhajoby se Meta rozhodla využít poněkud nečekaný argument. Ukazuje na Apple a jeho aplikaci Zprávy jakožto důkaz, že není monopol.

Ve své úvodní prezentaci, jejíž slidy zveřejnil web The Verge, Meta porovnává míru využití své komunikační platformy s jinými službami. Jeden z klíčových slajdů ukazuje týdenní využití různých aplikací na iOS:

Zprávy od Applu : 88,39 % zařízení

Instagram : 48,19 %

Facebook Messenger : 37,55 %

WhatsApp: 36,76 %

Meta tímto srovnáním chce poukázat na to, že uživatelé iPhonů častěji využívají nativní aplikaci Zprávy než jakoukoli její platformu. To má podle Mety dokázat, že v oblasti běžné osobní komunikace nemá Meta dominantní postavení, jak tvrdí FTC. Prezentace obsahuje také citaci od ředitele produktového marketingu Applu, Ronaka Shaha, který uvedl, že „jedním ze základních účelů aplikace iMessage je umožnit lidem komunikovat s těmi, které osobně znají„. Kromě Applu Meta ve své obhajobě zmiňuje i další konkurenty, a to například TikTok, YouTube nebo Snapchat. Cílem je ukázat, že uživatelé mají k dispozici širokou škálu alternativ a že sociální a komunikační trh není zdaleka ovládán jedinou firmou.