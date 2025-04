Sliby, chyby! Apple čelí dalším žalobám za odložení vydání chytřejší Siri z Apple Intelligence

Apple se potýká s novou vlnou hromadných žalob v USA a Kanadě. Důvodem je odklad slibovaných funkcí personalizované Siri, které měly být součástí balíčku Apple Intelligence, ale dosud se ještě k uživatelům nedostaly. V Kalifornii byla tento týden podána žaloba, v níž dva žalobci tvrdí, že Apple porušil zákony o klamavé reklamě a nekalé soutěži. Uvádějí, že by si iPhone 16 nikdy nekoupili (nebo za něj nezaplatili tolik) kdyby věděli, že Apple nabízí nefunkční nebo nedostupné funkce.

Apple představil novou podobu Siri na loňské konferenci WWDC 2024 s tím, že novinky dorazí v průběhu následujícího roku. V březnu letošního roku však firma oznámila, že spuštění odkládá a funkce přijdou až v průběhu příštího roku. Podobná žaloba byla podána i v kanadské provincii Britská Kolumbie, a obě žaloby žádají odškodné, které by mělo být určeno u soudu. To by v praxi mohlo znamenat, že uživatelé, kteří si koupili iPhone 16 kvůli slibované nové Siri, dostanou od Applu část peněz zpět. Pokud tedy soud rozhodne, že firma skutečně porušila zákon. Siri měla být díky Apple Intelligence schopna chápat osobní kontext, vnímat informace na obrazovce a lépe spolupracovat s aplikacemi. Apple tyto funkce propagoval prostřednictvím oficiálních prezentací, na svých stránkách i v reklamě s herečkou Bellou Ramsey. Právníci Applu zatím na žádnou z žalob veřejně nereagovali.