Toto je vysněný produkt Tima Cooka! Apple na něm už intenzivně pracuje

Éra Tima Cooka v čele se Applu se pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci. Je proto naprosto jasné, že si tento muž přeje, aby za sebou nechal produkt, který ovlivní svět podobně jako kdysi iPhone představený Stevem Jobsem. A přestože za éry Tima Cooka odhalil svět ikonické produkty typu Apple Watch či AirPods, podle zdrojů z jeho okolí se nejedná o hardware, který by bral Cook vyloženě za jakýsi „gamechanger“ technologického světa, jako tomu je právě u iPhonu. V hlavě má však produkt, který by technologický svět změnit alespoň dle něj mohl a nyní tak žene špičkové inženýry Applu k tomu, aby jej co nejdřív a nejlépe vytvořili.

Řeč je konkrétně o prvotřídních AR brýlích typově podobných těm, které před lety uvedla Meta ve spolupráci s Ray-Ban. Právě jejich vývoj má být nyní pro Apple jednou z priorit s tím, že kromě kamerového systému či reproduktoru u nich počítá kalifornský gigant i se spoustou dalších technologií, které je dostanou na zcela novou úroveň využitelnosti. Chybět by neměly například extrémně kvalitní displeje, velmi výkonný čip či baterie, které umožní brýlím několikahodinový bezproblémový provoz. Cena má být sice vyšší než v případě Meta Ray-Ban, nicméně vzhledem k přidané hodnotě ve formě technologií navíc by měla být pro uživatele překousnutelná.

Právě porazit vlastními brýlemi Metu si měl Cook v minulosti vytyčit coby primární cíl své snahy a nyní upíná veškerou svou pozornost právě tím směrem. Pokud se pak jeho vize, potažmo pak vize Applu jako takového, podaří bezezbytku zrealizovat, měly by se brýle Applu stát suverénním vládcem trhu s klasickými AR brýlemi standardního designu. Jelikož je však jejich uvedení zatím v nedohlednu, je třeba brát veškeré podobné zprávy s určitým odstupem.