Zavřít reklamu

O čem se šeptá u Applu: M5 MacBook Pro a iPady

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0

Apple chystá silný závěr roku. Podle nejnovějších informací se už brzy představí MacBook Pro s čipem M5, následovaný novým iPadem Pro s vyšším výkonem a 12 GB RAM. V přípravě je také iPad mini 8 s čipem A19 Pro a OLED displejem, který dorazí nejpozději v roce 2026. Úniky i zpožděné dodávky naznačují, že další vlna Apple novinek je na spadnutí.

Mohlo by vás zajímat

Blíží se uvedení M5 MacBooku Pro?

Zásoby současného 14″ MacBooku Pro s čipem M4 se začínají tenčit a podle několika indicií to vypadá, že Apple chystá už letos uvedení modelu s novým čipem M5. Na možný příchod novinky upozornil Mark Gurman z agentury Bloomberg, který si všiml, že u některých konfigurací současného MacBooku Pro se výrazně prodlužují dodací lhůty – až na konec října. To obvykle bývá signálem, že se výrobní kapacity přesouvají na nový model.

Zatímco varianty s čipy M4 Pro a M4 Max zůstávají dostupné v běžných termínech, základní 14″ MacBook Pro má u všech upravených konfigurací viditelná zpoždění a chybí možnost expresní dopravy. To podporuje teorii, že Apple by mohl už v říjnu představit nový MacBook Pro s čipem M5, zatímco výkonnější verze s čipy M5 Pro a M5 Max si nechá až na začátek roku 2026.

Zajímavé vodítko přinesl i nedávný únik z databáze americké FCC, kde se objevil pouze jeden nový model MacBooku Pro – nezvykle málo na to, jak Apple obvykle rozlišuje různé varianty podle velikosti a výkonu. To by mohlo znamenat, že firma skutečně plánuje postupné uvedení jednotlivých konfigurací a že letošní model bude jen první v řadě.

Zprávy o M5 MacBoocích jsou zatím nejednotné – Gurman v průběhu roku několikrát změnil své predikce. Původně se očekávalo uvedení do konce roku 2025, později až v roce 2026, a nyní se opět spekuluje o přelomu letošního roku a začátku příštího. Analytik Ming-Chi Kuo navíc uvedl, že výkonnější čipy M5 Pro a M5 Max dorazí až v roce 2026, což by odpovídalo postupné strategii.

macbook pro m4 pro LsA 38 macbook pro m4 pro LsA 38
macbook pro m4 pro LsA 37 macbook pro m4 pro LsA 37
macbook pro m4 pro LsA 33 macbook pro m4 pro LsA 33
macbook pro m4 pro LsA 34 macbook pro m4 pro LsA 34
macbook pro m4 pro LsA 35 macbook pro m4 pro LsA 35
macbook pro m4 pro LsA 36 macbook pro m4 pro LsA 36
macbook pro m4 pro LsA 28 macbook pro m4 pro LsA 28
macbook pro m4 pro LsA 27 macbook pro m4 pro LsA 27
Vstoupit do galerie

Jak to bude s iPadem mini 8?

Podle informací Marka Gurmana z Bloombergu je nový iPad mini 8 „zcela jistě na cestě“. Apple údajně pracuje na dvou modelech s interním označením J510 a J511, které dostanou čip A19 Pro – stejný, jaký používá iPhone Air a iPhone 17 Pro. Očekává se, že iPad mini 8 využije jeho střední variantu s šestijádrovým CPU a pěti-jádrovým GPU. Nový čip, vyráběný třetí generací 3nm procesu N3P, nabídne vyšší výkon, lepší energetickou účinnost a výrazně silnější 16jádrový Neural Engine pro úlohy s umělou inteligencí.

Další velkou změnou má být přechod z LCD na OLED displej, který přinese sytější barvy, hlubší černou a lepší kontrast. Úhlopříčka by se mohla zvětšit z 8,3 na 8,7″. Na rozdíl od iPadů Pro ale mini pravděpodobně zůstane u jednovrstvého LTPS OLED panelu bez technologie ProMotion.

Podle korejských zdrojů by se iPad mini 8 mohl představit společně s novým iPadem Air už v první polovině roku 2026, zatímco jiné odhady hovoří až o roce 2027.

Apple iPad mini redesigned Photos 241015 Apple-iPad-mini-redesigned-Photos-241015
Apple iPad mini purple 241015 Apple-iPad-mini-purple-241015
Apple iPad mini blue 241015 Apple-iPad-mini-blue-241015
Apple iPad mini camera detail 241015 Apple-iPad-mini-camera-detail-241015
Apple iPad mini hero 241015 Apple-iPad-mini-hero-241015
Apple iPad mini Apple Intelligence Image Playground 241015 Apple-iPad-mini-Apple-Intelligence-Image-Playground-241015
Apple iPad mini Apple Pencil Pro 241015 Apple-iPad-mini-Apple-Pencil-Pro-241015
Vstoupit do galerie

Vlastnosti příštího iPadu Pro

Další generace iPadu Pro se podle aktuálních úniků dočká dvou hlavních vylepšení – nového čipu M5 a zvýšení minimální paměti RAM na 12 GB. Na YouTube se objevila videa z údajného rozbalení 13palcového modelu, která pocházejí od stejných kanálů, jež v minulosti úspěšně odhalily MacBook Pro s čipem M4.

Podle zveřejněných benchmarků Geekbench 6 nabídne čip M5 přibližně o 12 % vyšší výkon vícejádrového CPU a až o 36 % rychlejší grafiku než současný M4. Modely s kapacitou 256 GB tak dostanou 12 GB RAM, což je nárůst oproti 8 GB u současné generace. Vyšší konfigurace s 1TB nebo 2TB úložištěm pravděpodobně zůstanou na 16 GB.

Design by měl zůstat téměř beze změn – iPad Pro si ponechá tenké OLED tělo z roku 2024, pouze bez nápisu „iPad Pro“ na zadní straně. Dřívější zvěsti o dvou předních kamerách se nepotvrdily; ve videích je patrný jen běžný senzor okolního světla.

Podle Marka Gurmana z Bloombergu Apple finální podobu stále dolaďuje. Oficiální představení M5 iPadu Pro by však mohlo proběhnout už během října, tedy v nejbližších týdnech.

iPad Pro 11" M1

 

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.