O čem se šeptá u Applu: M5 MacBook Pro a iPady

Apple chystá silný závěr roku. Podle nejnovějších informací se už brzy představí MacBook Pro s čipem M5, následovaný novým iPadem Pro s vyšším výkonem a 12 GB RAM. V přípravě je také iPad mini 8 s čipem A19 Pro a OLED displejem, který dorazí nejpozději v roce 2026. Úniky i zpožděné dodávky naznačují, že další vlna Apple novinek je na spadnutí.
Blíží se uvedení M5 MacBooku Pro?
Zásoby současného 14″ MacBooku Pro s čipem M4 se začínají tenčit a podle několika indicií to vypadá, že Apple chystá už letos uvedení modelu s novým čipem M5. Na možný příchod novinky upozornil Mark Gurman z agentury Bloomberg, který si všiml, že u některých konfigurací současného MacBooku Pro se výrazně prodlužují dodací lhůty – až na konec října. To obvykle bývá signálem, že se výrobní kapacity přesouvají na nový model.
Zatímco varianty s čipy M4 Pro a M4 Max zůstávají dostupné v běžných termínech, základní 14″ MacBook Pro má u všech upravených konfigurací viditelná zpoždění a chybí možnost expresní dopravy. To podporuje teorii, že Apple by mohl už v říjnu představit nový MacBook Pro s čipem M5, zatímco výkonnější verze s čipy M5 Pro a M5 Max si nechá až na začátek roku 2026.
Zajímavé vodítko přinesl i nedávný únik z databáze americké FCC, kde se objevil pouze jeden nový model MacBooku Pro – nezvykle málo na to, jak Apple obvykle rozlišuje různé varianty podle velikosti a výkonu. To by mohlo znamenat, že firma skutečně plánuje postupné uvedení jednotlivých konfigurací a že letošní model bude jen první v řadě.
Zprávy o M5 MacBoocích jsou zatím nejednotné – Gurman v průběhu roku několikrát změnil své predikce. Původně se očekávalo uvedení do konce roku 2025, později až v roce 2026, a nyní se opět spekuluje o přelomu letošního roku a začátku příštího. Analytik Ming-Chi Kuo navíc uvedl, že výkonnější čipy M5 Pro a M5 Max dorazí až v roce 2026, což by odpovídalo postupné strategii.
Fotogalerie
Jak to bude s iPadem mini 8?
Podle informací Marka Gurmana z Bloombergu je nový iPad mini 8 „zcela jistě na cestě“. Apple údajně pracuje na dvou modelech s interním označením J510 a J511, které dostanou čip A19 Pro – stejný, jaký používá iPhone Air a iPhone 17 Pro. Očekává se, že iPad mini 8 využije jeho střední variantu s šestijádrovým CPU a pěti-jádrovým GPU. Nový čip, vyráběný třetí generací 3nm procesu N3P, nabídne vyšší výkon, lepší energetickou účinnost a výrazně silnější 16jádrový Neural Engine pro úlohy s umělou inteligencí.
Další velkou změnou má být přechod z LCD na OLED displej, který přinese sytější barvy, hlubší černou a lepší kontrast. Úhlopříčka by se mohla zvětšit z 8,3 na 8,7″. Na rozdíl od iPadů Pro ale mini pravděpodobně zůstane u jednovrstvého LTPS OLED panelu bez technologie ProMotion.
Podle korejských zdrojů by se iPad mini 8 mohl představit společně s novým iPadem Air už v první polovině roku 2026, zatímco jiné odhady hovoří až o roce 2027.
Fotogalerie #2
Vlastnosti příštího iPadu Pro
Další generace iPadu Pro se podle aktuálních úniků dočká dvou hlavních vylepšení – nového čipu M5 a zvýšení minimální paměti RAM na 12 GB. Na YouTube se objevila videa z údajného rozbalení 13palcového modelu, která pocházejí od stejných kanálů, jež v minulosti úspěšně odhalily MacBook Pro s čipem M4.
Podle zveřejněných benchmarků Geekbench 6 nabídne čip M5 přibližně o 12 % vyšší výkon vícejádrového CPU a až o 36 % rychlejší grafiku než současný M4. Modely s kapacitou 256 GB tak dostanou 12 GB RAM, což je nárůst oproti 8 GB u současné generace. Vyšší konfigurace s 1TB nebo 2TB úložištěm pravděpodobně zůstanou na 16 GB.
Design by měl zůstat téměř beze změn – iPad Pro si ponechá tenké OLED tělo z roku 2024, pouze bez nápisu „iPad Pro“ na zadní straně. Dřívější zvěsti o dvou předních kamerách se nepotvrdily; ve videích je patrný jen běžný senzor okolního světla.
Podle Marka Gurmana z Bloombergu Apple finální podobu stále dolaďuje. Oficiální představení M5 iPadu Pro by však mohlo proběhnout už během října, tedy v nejbližších týdnech.