O čem se šeptá u Applu: Ohebný iPhone a úniky MacBook Pro

Apple má před sebou nabité období – podle důvěryhodných zdrojů se blíží představení vůbec prvního skládacího iPhonu, který by mohl dorazit už příští rok a nabídnout knižní konstrukci, titanové šasi i téměř neviditelný ohyb displeje. Zároveň se objevily i uniklé dokumenty z FCC, jež potvrzují práce na nových zařízeních: chystaném MacBooku Pro s čipem M5 a iPadech Pro s podporou Wi-Fi 7, které by se na trh mohly dostat už v nejbližších měsících. Společně tak naznačují další velkou hardwarovou vlnu, která může zásadně ovlivnit příští roky v ekosystému Applu.
Skládací iPhone je možná blíže, než jsme si mysleli
O skládacím iPhonu se v technologických kruzích spekuluje už celé roky, ale dosud šlo spíše o neurčité zvěsti a patenty. Teď se zdá, že čekání se skutečně blíží ke konci – podle několika důvěryhodných zdrojů má Apple představit svůj první skládací telefon už příští rok. Pokud se tak stane, půjde o zásadní moment nejen pro Apple, ale i pro celý trh s prémiovými smartphony. Podle informací od Marka Gurmana z agentury Bloomberg by se mělo jednat o zařízení, které by se svou konstrukcí mohlo podobat Samsungu Galaxy Fold.
Analytik Ming-Chi Kuo uvádí, že tloušťka telefonu se bude pohybovat mezi 9 a 9,5 mm ve složeném stavu a kolem 4,5 až 4,8 mm v rozloženém stavu. Nejnovější úniky hovoří o minimálně 4,8 mm. Vnější displej složeného telefonu by měl mít úhlopříčku 5,5″, po rozložení se objeví 7,8″ panel připomínající menší iPad. Apple údajně využívá speciální kovovou výztuhu, která rozkládá napětí při ohybu, takže displej má být prakticky bez viditelného záhybu. Rozlišení vnitřní obrazovky se má pohybovat kolem 2 713 × 1 920 pixelů (poměr stran 4:3), zatímco vnější displej nabídne 2 088 × 1 422 pixelů.
Šasi má být vyrobeno z titanu, zatímco pant bude kombinovat titan a nerezovou ocel. Apple má navíc využít tzv. „liquid metal“ – speciální slitinu vyráběnou metodou tlakového lití, která zvyšuje životnost a minimalizuje riziko vzniku záhybu na displeji.
Nečekané úniky: Na čem Apple v tichosti pracuje?
Na veřejnost pronikly další informace o tom, na čem Apple aktuálně pracuje. Tentokrát se nejedná o únik od leakerů či analytiků, ale přímo z americké Federální komunikační komise (FCC), která zveřejnila dokumenty, potvrzující existenci dosud nepředstavených zařízení.
V materiálech se objevila řada číselných označení, která neodpovídají žádným současným produktům. Nejvíce pozornosti přitahuje kód A3434, jenž podle všeho odkazuje na připravovaný MacBook Pro s čipem M5. Další kódy pak jasně naznačují chystané iPady Pro:
- A3357 – 11″ iPad Pro Wi-Fi
- A3358/A3359 – 11″ iPad Pro Cellular
- A3360 – 13″ iPad Pro Wi-Fi
- A3361/A3362 – 13″ iPad Pro Cellular
FCC sice v dokumentech neuvádí přímo názvy produktů, ale podle zavedeného značení a současných modelových řad lze jejich identitu odhadnout s poměrně vysokou jistotou. Únik také naznačuje některé technické rozdíly. Nové M5 iPady Pro mají podle dokumentace podporovat nejnovější standard Wi-Fi 7, zatímco u připravovaného MacBooku Pro pod označením A3434 se o Wi-Fi 7 zatím nemluví. To může naznačovat, že Apple u notebooků vsadí na postupnější implementaci této technologie.
Samotný fakt, že produkty prošly registrací u FCC, naznačuje jejich brzký příchod. Podobné dokumenty se totiž objevují obvykle jen několik týdnů před oficiálním uvedením. To ostatně potvrzují i další stopy – na YouTube se už dokonce objevilo unboxing video M5 iPadu Pro, což je jasný signál, že nové tablety by měly dorazit ještě do konce letošního roku.