Applu unikl dosud nevydaný iPad Pro M5! Kompletně jej odhalilo video z Ruska

Pamatujete si na loňský únik M4 MacBooku Pro, kdy se na internetu objevilo kompletní unboxing video ještě před samotným oznámením? Zdá se, že se historie opakuje. Ruský YouTube kanál Wylsacom, který za únikem stál už tehdy, se tentokrát pochlubil neohlášeným M5 iPadem Pro a rovnou i prvními testy výkonu zbrusu nového čipu.
U designu žádné velké překvapení nečekejte. Novinka vypadá prakticky totožně jako M4 iPad Pro, což jinými slovy znamená ultratenké tělo s jediným fotoaparátem na zádech. Zůstává ale otázkou, zda Apple skutečně nasadí dvojici předních kamer, o nichž se dříve spekulovalo. To zatím video nepotvrzuje, protože na něm není tak detailní záběr na přední stranu zařízení.
Mnohem zajímavější jsou ale samotné benchmarky. M5 čip má podle zveřejněných výsledků opět 9jádrové CPU, ale výkon posouvá o kus dál. Konkrétně si polepšil přibližně o 10 % v single-core a o 15 % v multi-core testech u CPU. Testovaný kousek měl 256GB úložiště a rovnou 12 GB RAM, což je zajímavá změna oproti předchozí generaci. U M4 iPadů Pro totiž měly varianty 256 a 512 GB pouze 8 GB RAM, zatímco vyšší konfigurace (1TB a 2TB) nabídly 16 GB. Vypadá to tedy, že Apple letos přidá paměť i u dostupnějších modelů a sjednotí je tak s iPhony 17 Pro.
Co se týče dalších poměrně zajímavých detailů, iPad běží na iPadOS 26.0 místo opravné verze 26.0.1, která vyšla včera, na zádech chybí nápis „iPad Pro“ a i samotná krabička působí o něco tenčím dojmem než dříve. Víc toho ale video bohužel neodhaluje.
Pokud vás pak zajímá termín představení, podle dosavadních informací by měl Apple M5 iPad Pro oficiálně představit možná někdy v průběhu tohoto měsíce, přičemž některé úniky ale hovořily až o začátku příštího roku. Ať tak či tak, do samotného představení si můžete celé unboxing video pustit na YouTube, byť je v ruštině. Mimochodem, tohle je už druhý rok po sobě, co se Wylsacomovi podařilo dostat k neohlášenému Apple produktu dřív než komukoli jinému. Ještě zvláštnější je pak to, že Apple v Rusku své produkty oficiálně vůbec neprodává…