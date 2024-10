Dosud nepředstavený MacBook Pro M4 je kompletně odhalen obřím únikem z Ruska!

Je tomu jen pár hodin, co jsme vás informovali o tom, že chce Apple i podle zdrojů velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu představit další várku hardwarových novinek zřejmě poslední říjnový týden se spuštěním jejich prodejů v pátek 1. listopadu. Tyto uniklé informace jsou však ve srovnání s tím, co se dnes v noci objevilo na internetu, naprosto zanedbatelné. Ruský youtuber Wylsacom totiž zveřejnil video s doposud nepředstaveným základním MacBookem Pro M4 a to včetně unboxingu či benchmarkového videa. Ano, přesně s tím MacBookem, který by měl Apple představit zhruba za tři týdny. Jedná se tak bezesporu o jeden z největších úniků za poslední roky a dost možná i za celou novodobou historii Applu.

Že se nejedná o podvod víceméně potvrzuje i záznam v benchmarkové databázi Geekbench, který si můžete prohlédnout buď na screenshotu v galerii níže nebo na tomto odkazu. Hovoří se v něm totiž skutečně o Macu16,1 s čipem M4 a RAM pamětí 16 GB. Takovéto zařízení přitom ještě veřejně k dispozici není a co víc, jen stěží si lze představit, že by si někdo dal práci s hacknutím databáze Geekbench, aby do ní podobné výsledky zanesl. Vyloučit to sice samozřejmě nelze, bylo by to však doslova bláznivé.

Co se týče novinek, které by měla nová generace základního MacBooku Pro přinést, ty jsou díky úniku zřejmě. Počítá se u ní s nasazením čipu M4, se 16GB RAM paměti v základu, s přidáním třetího Thunderbolt 4 portu a s nasazením Space Black barevné varianty, kterou by Apple nahradil dosavadní Space Gray. Pokud bychom pak měli porovnat výkon základního MacBooku Pro M3 s M4, zjistili bychom, že:

MacBook Pro M4:

Skóre na jedno jádro: 3864

Skóre na více jader: 15288

MacBook Pro M3:

Skóre na jedno jádro: průměrně kolem 3000

Skóre na více jader: průměrně kolem 11800

Výkonnostně by si tedy měly stroje s M4 polepšit poměrně citelně, nicméně největší rozdíl u nich bude bezesporu navýšení RAM paměti, díky kterým budou využitelnější i pro náročnější úkony. Přeci jen, dosavadních 8 GB RAM je při intenzivnější práci spočívající v otevření většího množství aplikací či internetových záložek leckdy docela na hraně.

Pokud si pak odmyslíme technické specifikace i vše okolo, je naprosto neuvěřitelné, že se takovýto únik vůbec stal – tím spíš, když se stroj dostal do rukou ruského youtubera, přestože Apple v Rusku od započetí války na Ukrajině své produkty oficiálně neprodává. Jen před pár hodinami jsme se navíc dozvěděli, že Apple počítá se startem prodejů nových produktů v pátek 1. listopadu, tedy za skoro tři týdny. Po nočním úniku by ale absolutně nepřekvapilo, kdyby se vše rozhodl odhalit podstatně dřív, aby zamezil dalším takto zásadním únikům. Vyloučit je totiž samozřejmě nelze.