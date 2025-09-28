O čem se šeptá u Applu: iPhone 18 a nová Apple TV

Apple chystá na příští rok iPhone 18, který by měl přinést menší Dynamic Island, variabilní clonu fotoaparátu i výkonný čip A20 Pro. Současně se už letos očekává nová Apple TV s čipem N1, podporou Wi-Fi 7 a pravděpodobně i nižší cenou. Oba produkty tak naznačují, že Apple sází na postupné, ale podstatné inovace napříč svým portfoliem.
Co přinese iPhone 18?
iPhone 17 se sice sotva stihl pořádně dostat na pulty prodejen, to ale v ničem nebrání šíření zvěstí o iPhonu 18, který má spatřit světlo světa v příštím roce. Jak bývá u Applu zvykem, část z těchto informací může být časem potvrzena, jiná se nemusí naplnit, nicméně první náznaky ukazují, že iPhone 18 by mohl být důležitým krokem směrem k dlouhodobě avizovanému „celoskleněnému iPhonu“.
Jednou z hlavních změn má být menší provedení Dynamic Islandu, které se má objevit jak u základního modelu, tak u verzí Pro. Podobné spekulace se objevovaly už u iPhonu 17, kde se ale nakonec nepotvrdily. Tentokrát by ale mohlo jít o přechodovou fázi směrem k ještě výraznějším úpravám designu v budoucnu. Face ID ukryté přímo pod displejem však podle dostupných informací přijde nejdříve s iPhonem 19 Pro.
Co se týče vzhledu, iPhone 18 Pro by měl navázat na aktuální design iPhonu 17 Pro, včetně „plateau“ modulu fotoaparátu se třemi objektivy v trojúhelníkovém uspořádání. Změny se mají dotknout spíše detailů – například Ceramic Shield na zadní straně údajně získá lehce průsvitný či matnější vzhled, který má dodat prémiovější charakter. Velikost displejů zůstane zachována, tedy 6,3 palce u iPhonu 18 Pro a 6,9 palce u Pro Max.
Velkým lákadlem má být také variabilní clona u hlavního 48Mpx fotoaparátu. Ta by uživatelům umožnila ručně ovlivnit množství světla dopadajícího na snímač a tím i hloubku ostrosti snímků. Zatímco současné modely Pro používají pevnou clonu f/1.78, iPhone 18 Pro by nabídl flexibilitu známou spíše z profesionálních fotoaparátů. Jak výrazně se tato novinka projeví na výsledných fotografiích u telefonu s menším snímačem, zůstává zatím otázkou.
Kromě designu a fotoaparátu se očekávají i výrazné posuny ve výkonu. Srdcem iPhonu 18 Pro má být čip A20 Pro vyrobený nejmodernějším 2nm procesem společnosti TSMC, což by mohlo přinést skokový nárůst výkonu i energetické efektivity. Dočkat bychom se měli také nového modemu Apple C2 s podporou mmWave 5G v USA a inovovaného tlačítka Camera Control, které má místo gest reagovat na tlak, a tím zlepšit ovládání při fotografování a natáčení.
Pokud se všechny spekulace potvrdí, iPhone 18 nebude působit jako revoluce na první pohled, ale přinese řadu postupných vylepšení, která dohromady představují krok směrem k zásadním změnám v příštích generacích. Apple tak pravděpodobně zůstane věrný své strategii pozvolného vývoje, který udržuje značku v čele mobilního trhu.
Dočkáme se nové Apple TV ještě letos?
Apple TV se mezi uživateli těší poměrně vysoké oblibě. Podle dosavadních informací se letos dočkáme nové generace, která by měla přinést několik zajímavých vylepšení. Přestože Apple zatím oficiálně nic nepotvrdil, úniky a odhady naznačují, že další Apple TV dorazí na trh na podzim – nejpravděpodobněji v říjnu či listopadu. Jedním z hlavních lákadel má být nový čip N1, který Apple představil u iPhonu 17. Ten v sobě kombinuje podporu Wi-Fi a Bluetooth a přináší nejnovější standard Wi-Fi 7. Díky němu může Apple TV využít rychlejší a stabilnější připojení, a to i při náročnějším streamování ve vysoké kvalitě. Bluetooth 6 zase slibuje nižší latenci, což ocení především hráči a uživatelé bezdrátového příslušenství.
Další významnou novinkou má být nasazení čipu A17 Pro, známého z iPhonu 15 Pro. Ten by měl zajistit citelně vyšší výkon, plynulejší chod systému a do budoucna i podporu funkcí Apple Intelligence, které dorazí do tvOS. Spolu s ním by se měla zvýšit operační paměť na 8 GB, což rozšíří možnosti pro náročnější aplikace i hry.
Velkou otázkou zůstává cena. Analytici dlouhodobě spekulují, že Apple by mohl přijít s dostupnějším modelem pod hranicí 100 dolarů, což by jej postavilo blíže konkurenci, jako je Amazon nebo Roku. Aktuální Apple TV 4K startuje na 129 dolarech, a přestože má navrch výkonem i podporou dlouhodobých aktualizací, nižší cena by mohla výrazně rozšířit uživatelskou základnu.
Pokud se tyto spekulace naplní, nová Apple TV přinese rychlejší čipsety, lepší síťovou konektivitu a možná i zcela nové způsoby používání díky kameře a umělé inteligenci. Apple tak má šanci znovu ukázat, že i v oblasti set-top boxů dokáže udávat směr a zároveň oslovit širší okruh uživatelů.