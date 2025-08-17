O čem se šeptá u Applu: iPhone 17 Air čip, živý překlad u AirPodů a obří Mac

Společnost Apple podle nových úniků plánuje vybavit iPhone 17 Air čipem A19 Pro s pětijádrovým GPU, zatímco plná verze zůstane exkluzivní pro model Pro. V iOS 26 se zároveň objevily náznaky funkce živého překladu přes AirPody, která by mohla dorazit už brzy. Nadále se také spekuluje o návratu většího iMacu – tentokrát s 32″ displejem a mini-LED podsvícením, jehož uvedení by mohlo přijít nejdříve v roce 2025.
iPhone 17 Air dostane čip A19 Pro, ale s omezeným GPU
Podle čínského leakera Fixed Focus Digital, jehož účet na Weibo sledují více než dva miliony uživatelů, bude připravovaný iPhone 17 Air vybaven čipem A19 Pro. Oproti modelům iPhone 17 Pro však nabídne pouze 5jádrové GPU, zatímco plná konfigurace se 6 jádry zůstane exkluzivně pro verzi Pro. Jde už o druhý únik během několika posledních měsíců, kdy stejný zdroj zveřejňuje podrobnosti o ultra tenké variantě iPhonu 17. Snížený počet grafických jader může podle spekulací znamenat, že Apple využívá tzv. binned čipy – tedy kusy s mírně nižšími parametry, které se nehodily pro plnou konfiguraci – nebo že v tenčím těle telefonu řeší tepelné limity. V každodenním používání ale většina uživatelů rozdíl ve výkonu pravděpodobně nepozná.
Zajímavé je, že tento únik odporuje starší prognóze analytika Ming-Chi Kua, který ještě před rokem předpovídal, že iPhone 17 Air dostane standardní čip A19, nikoli verzi Pro. Podle aktuálních informací má navíc základní iPhone 17 rovněž využít čip A19 – původně se přitom spekulovalo (analytik Jeff Pu), že půjde o A18. Fixed Focus Digital má na svém kontě i úspěšné předchozí úniky, například odhalení názvu iPhone 16e pro chystaného nástupce modelu SE. Pokud jsou tedy jeho informace i tentokrát správné, Apple by mohl představit poměrně zajímavou čipovou strategii napříč celou řadou iPhonů 17.
AirPody již brzy dostanou funkci živého překladu
Funkce živého překladu přímo přes AirPody by mohla dorazit už brzy. V šesté betaverzi systému iOS 26 se totiž objevily grafické soubory, které zobrazují AirPody s nápisem „Hello“ v několika jazycích a doprovodným tipem, že překlad se aktivuje dvojitým stisknutím. Samotný soubor nese název Translate, což naznačuje, že Apple chystá možnost spuštění funkce Live Translation přímo z AirPodů. Na obrázky jako první upozornil server 9to5Mac, přičemž jejich umístění v souborech aplikace Překladač potvrzuje, že se funkce již testuje. O příchodu překladu pro osobní konverzace skrze AirPody přitom ještě před vydáním iOS 26 informoval i Mark Gurman z agentury Bloomberg. Nyní to vypadá, že se tato novinka skutečně blíží – a dorazit by mohla buď rovnou s oficiálním vydáním iOS 26, nebo v některé z následujících aktualizací.
Jak to vypadá s vydáním většího iMacu?
Od chvíle, kdy Apple v rámci přechodu z procesorů Intel na vlastní čipy ukončil výrobu 27″ iMacu, uplynuly už více než tři roky. Od té doby je v nabídce pouze 24″ iMac, který zůstal jediným all-in-one stolním počítačem Applu. Milovníci větších obrazovek si tak museli vystačit s kombinací samostatného monitoru Studio Display a počítačů Mac Studio či Mac mini.
V listopadu 2023 Apple oficiálně oznámil, že v té době neplánuje vydat nový 27″ iMac s čipem Apple Silicon. Naději na návrat většího modelu ale znovu zažehly informace od uznávaných insiderů – Mark Gurman z Bloombergu a analytik dodavatelského řetězce Ming-Chi Kuo tehdy shodně uvedli, že Apple pracuje na 32″ iMacu. Podle Kua by měl dorazit v roce 2025 a nabídnout mini-LED podsvícení, které by zajistilo vyšší jas a kontrast než současný LCD panel. Od té doby však nové zprávy prakticky utichly. Poslední drobnou zmínku přidal Gurman letos v únoru, kdy jen poznamenal, že „Apple se pravděpodobně časem dostane i k nabídce iMacu s větší obrazovkou“. Od té chvíle ale žádné konkrétnější informace nezazněly. Aktuálně se očekává, že 24″ iMac dostane začátkem příštího roku čip M5. Právě to by teoreticky mohla být příležitost, kdy by Apple mohl představit i dlouho spekulovaný 32″ iMac – pokud se ho vůbec někdy dočkáme.