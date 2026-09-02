Nové detaily o iPhone Ultra odhaleny! Nabídne multitasking jako iPad, obří displej a možná dorazí dřív, než se čekalo

Do představení vůbec prvního skládacího iPhone Ultra zbývá už jen týden a nyní se o něm dozvídáme další zajímavé podrobnosti. Spolehlivý reportér Mark Gurman z Bloombergu totiž v novém rozhovoru pro Tom’s Guide potvrdil nejen některé dříve uniklé specifikace iPhone Ultra, ale především prozradil více o tom, jak Apple využije jeho obří vnitřní displej. A vypadá to, že po rozevření se z telefonu stane tak trochu malý iPad.
Gurman například očekává 5,5″ vnější a 7,8″ vnitřní displej, přičemž Apple má nasadit speciálně upravené iOS 27, který bude pro celý koncept naprosto zásadní. Kalifornský gigant totiž v žádném případě nechce jen to, aby větší obrazovka nabídla zvětšené rozhraní klasických aplikací. iPhone Ultra má proto nabídnout multitasking inspirovaný iPad, kdy budou uživatelé moci na vnitřním displeji spustit dvě aplikace vedle sebe, takže například v jedné polovině otevřete Safari a ve druhé Zprávy. Aplikace se navíc budou dynamicky přizpůsobovat podle toho, zda telefon používáte zavřený, nebo rozevřený. Ostatně už samotný kód iOS 27 obsahuje odkazy na „foldState“ a úhel rozevření zařízení.
Gurman zároveň potvrdil další specifikace, o kterých se v posledních měsících spekulovalo. iPhone Ultra má využívat A20 Pro, 12 GB RAM a vlastní modem Apple C2. Face ID zde kvůli extrémně tenké konstrukci nenajdeme a Apple se místo něj vrátí k Touch ID integrovanému do bočního tlačítka. Na zadní straně mají být dva 48Mpx fotoaparáty a uvnitř zařízení údajně najdeme baterii s kapacitou okolo 4 883 mAh. Konstrukce má kombinovat titan s hliníkem a jednou z hlavních technologických vychytávek má být prakticky neviditelný ohyb uprostřed vnitřního displeje. Poměrně zajímavé je pak to, že si mají u telefonu na své přijít i fanoušci magnetického nabíjení a příslušenství tohoto typu. MagSafe v zádech iPhone Ultra totiž chybět nemá.
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Nakonec možná opravdu dorazí už v září
Zajímavé jsou také nové informace o dostupnosti. Ještě před několika týdny se sice mluvilo o tom, že Apple sice iPhone Ultra představí 9. září, ale do prodeje jej pošle až v říjnu nebo ještě později. Nejnovější zprávy z dodavatelského řetězce jsou však optimističtější a naznačují zahájení prodeje už během září. Háček bude zřejmě v extrémně omezeném množství kusů. Co se pak týče ceny, ta má být dle očekávání nasazena opravdu vysoko. Aktuální odhady se pohybují zhruba mezi 2 400 až 2 500 dolary, takže půjde s velkým náskokem o nejdražší iPhone v historii.
Myslím si však, že cena by nakonec nemusela být až takový problém, pokud Apple u zařízení skutečně dokáže spojit klasický iPhone s multitaskingem a možnostmi malého iPad a vytvořit tak v podstatě dokonalého hybrida dvou zařízení. iPhone Ultra by díky tomu mohl být první skládací telefon, u kterého bude velký vnitřní displej dávat smysl i lidem, kteří dosavadní „skládačky“ úplně ignorovali.