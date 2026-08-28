Xiaomi 18 Fold uniklo těsně před premiérou iPhone Ultra. Náhoda, nebo další pořádná konkurence?

Apple se chystá za necelé dva týdny představit svůj první skládací iPhone Ultra jako na potvoru se právě teď objevily fotografie dalšího zajímavého skládacího telefonu. Xiaomi 18 Fold totiž uniklo ještě před oficiálním představením a už na první pohled je jasné, že Xiaomi jde velmi podobným směrem jako Apple. Oba telefony mají totiž nabídnout takzvanou knižní konstrukci, která se po rozevření promění v zařízení připomínající malý tablet.
Xiaomi 18 Fold má být představeno v září a podle dostupných informací půjde zároveň o první telefon Xiaomi poháněný novým vlastním čipem XRING 03. Společnost zatím neprozradila přesné datum premiéry ani kompletní specifikace, uniklé fotografie ale dávají poměrně dobrou představu o tom, co se chystá.
Xiaomi jde cestou širokého displeje
Na první pohled je nejzajímavější samotný tvar telefonu. Xiaomi 18 Fold je výrazně širší než některé starší skládací telefony a po rozevření má nabídnout displej s poměrem stran, který je mnohem vhodnější pro práci se dvěma aplikacemi vedle sebe nebo pro používání telefonu jako malého tabletu.
Právě tímto směrem se v poslední době vydávají i další výrobci. Samsung u Galaxy Z Fold 8 zvolil širší konstrukci a podobný přístup se očekává také u prvního skládacího iPhone. Z klasického vysokého skládacího telefonu se tak pomalu stává zařízení, které je po rozevření mnohem blíže iPad mini než běžnému iPhone. A právě to podle mě dává smysl. Pokud už člověk za skládací telefon zaplatí obrovské peníze, chce při jeho rozevření získat něco, co má oproti klasickému smartphonu skutečnou výhodu.
Fotogalerie
Zajímavá je také barva
Uniklé fotografie ukazují Xiaomi 18 Fold v tmavě červeném odstínu, což celý příběh začíná trochu zamotávat. Stejná červená barva se totiž v posledních dnech objevila také na údajných renderech skládacího iPhone. Ty zveřejnil známý leaker Evan Blass, jenže následně je zpochybnil Mark Gurman. Ten přímo uvedl, že rendery pocházejí právě z Xiaomi a nejde o skutečný vzhled skládacího iPhone. Apple navíc podle něj červenou ani zelenou variantu svého skládacího telefonu nechystá.
Jinými slovy, Xiaomi 18 Fold může být přesně tím telefonem, který stojí za podivnými červenými rendery, jež v posledních dnech kolovaly internetem jako údajný iPhone Ultra. A pokud je tomu skutečně tak, máme alespoň o jeden velký internetový únik jasno.
Tři fotoaparáty a nový XRING 03
Z fotografií je vidět také poměrně výrazný modul zadního fotoaparátu. Podle dostupných informací by Xiaomi 18 Fold mělo nabídnout trojitý zadní fotoaparát, přičemž přesné snímače zatím potvrzené nejsou.
Uvnitř pak bude nový procesor XRING 03, který Xiaomi vyvíjí samo. Firma už potvrdila, že právě 18 Fold bude jedním z prvních zařízení, která jej dostanou. Čip má být vyráběn 3nm procesem a nabídnout desetijádrový procesor, přičemž Xiaomi se chlubí také výrazným nárůstem grafického výkonu. Tato tvrzení ale pocházejí přímo od výrobce a na nezávislé testy si ještě budeme muset počkat. O ceně, kapacitě baterie, rychlosti nabíjení nebo přesných rozměrech zatím Xiaomi mlčí. Stejně tak není jisté, zda se Xiaomi 18 Fold dostane mimo čínský trh.
Chystaný iPhone Ultra
Apple tak dostane dalšího soupeře
Načasování úniku je každopádně zajímavé. Apple má svůj první skládací iPhone představit 9. září a Xiaomi 18 Fold se má objevit rovněž během září. Apple přitom podle současných úniků nabídne právě knižní konstrukci se širokým vnitřním displejem, takže oba telefony budou mít k sobě minimálně po konstrukční stránce poměrně blízko. Samozřejmě je příliš brzy na to říkat, že Xiaomi 18 Fold bude přímou konkurencí iPhone Ultra. Apple svůj telefon zatím ani nepředstavil a u Xiaomi stále neznáme řadu zásadních parametrů.
Za mě je ale zajímavé sledovat, jak rychle se skládací telefony posouvají. Ještě před pár lety vypadaly jako experiment pro technologické nadšence, dnes už se z nich pomalu stává další prémiová kategorie, ve které chce mít něco každý velký výrobce. A Xiaomi navíc ukázalo, že v tomto případě rozhodně nechce stát někde vzadu. Pokud 18 Fold skutečně nabídne široký displej, kvalitní fotoaparáty a dostatečně výkonný XRING 03, bude mít Apple krátce po premiéře iPhone Ultra dalšího velmi zajímavého soupeře.