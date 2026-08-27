Barvy iPhone Ultra pod lupou: Dvě jsou jisté, nyní se ale objevila záhadná třetí varianta

Apple se chystá už za necelé dva týdny představit svůj první skládací iPhone a s blížící se premiérou se pochopitelně množí také úniky. Tentokrát se máme dozvídat něco tak zdánlivě banálního, jako jsou barevné varianty. Jenže právě jedna z nich by mohla být poměrně velkým překvapením. Tvrdí to alespoň v minulosti spolehlivý leaker Evan Blass, dle jehož informací má novinka dorazit nikoliv ve dvou, ale hned ve třech barvách. Je tu však jeden zásadní háček – jiný spolehlivý zdroj informací jde přímo proti němu.
O barevných variantách skládacího iPhone se v posledních měsících mluvilo už několikrát. Dosavadní úniky ale byly poměrně konzistentní v tom, že Apple bude u svého prvního skládacího telefonu spíše konzervativní. Mluvilo se především o stříbrno-bílé a tmavě modré, přičemž dřívější zprávy z dodavatelského řetězce hovořily také o bílé nebo světle stříbrné a tmavší černé či šedé variantě. Blass však nyní přišel s tím, že iPhone Ultra může dorazit i v červené. Ta by proto byla poměrně nečekaným krokem. Zvlášť u zařízení, které má být nejen prvním skládacím iPhone, ale zároveň také vůbec nejdražším iPhone v historii Apple.
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Pozor na samotný únik
Tady je ale potřeba trochu brzdit nadšení. Obrázky, které Evan Blass zveřejnil, totiž podle všeho vznikly pomocí AI. Všimnout si u nich lze například na nesrovnalosti v rozhraní iOS, které používá starší design indikátoru baterie z iOS 26 namísto současného iOS 27. To samozřejmě neznamená, že samotná informace o červené barvě musí být automaticky nesprávná. Jen je potřeba ji brát s poměrně velkou rezervou. Zatím totiž neexistuje další důvěryhodný zdroj, který by červenou variantu skládacího iPhone potvrzoval.
A navíc se objevila ještě zajímavější věc. Reportér Bloombergu Mark Gurman informaci o červené variantě přímo popřel s tím, že podle něj žádný červený iPhone Ultra Apple nechystá. Extrémně zajímavé je pak to, že za únikem stojí dle něj z nějakého důvodu Xiaomi, které tyto rendery mělo vytvořit a poslat do světa. Možná tak chce „navnadit“ Apple fanoušky, kteří by následně mohli být absencí červené varianty zklamaní. Jde však skutečně jen o mou spekulaci.
Je samozřejmě možné, že Apple během vývoje barevné varianty několikrát změnil. Stejně tak ale může být červená pouze výmyslem nebo chybnou interpretací uniklých materiálů. A upřímně, u skládacího iPhone bych se spíš přikláněl k opatrnějšímu scénáři. Apple bude podle všeho vyrábět první generaci v relativně omezeném množství a zároveň půjde o extrémně drahé zařízení. Nedává proto příliš smysl komplikovat výrobu ještě větším množstvím barev.
Za dva týdny bude jasno
Jisté je každopádně to, že na ověření těchto spekulací nebudeme čekat dlouho. Apple svůj iPhone event uspořádá 9. září, přičemž právě skládací iPhone má být jednou z hlavních hvězd celé prezentace. Podle současných úniků má nabídnout knižní konstrukci, vnější displej kolem 5,5″ a vnitřní obrazovku kolem 7,8″. Cena má začínat přibližně na 2000 dolarech a zařízení má přinést také několik kompromisů, například absenci teleobjektivu nebo Face ID.
A pokud Apple skutečně ukáže i červenou variantu, bude to za mě docela příjemné překvapení. U prvního skládacího iPhone bych totiž čekal spíše nudnou černou, bílou nebo stříbrnou. Červená by naopak mohla být přesně tím výrazným detailem, který by takto neobvyklý iPhone ještě více odlišil. Zatím bych si na ni ale rozhodně nevsadil. Gurmanův přímý popis této informace jako nesprávné je v tuto chvíli poměrně silný protiargument.