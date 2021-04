Barvy iPhonů v proměnách času: Historie všech barevných variant v kostce

Každá z generací iPhonů byla k dostání v jiných barevných variantách, ačkoliv byl Apple zpočátku v tomto směru spíše konzervativní. V našem dnešním článku zavzpomínáme na to, jakými barvami hýřily jednotlivé modely jablečných smartphonů – od toho prvního až po loňské modely.

„Černobílé“ období

Historicky první iPhone byl představen v lednu roku 2007. Smartphony v té době nebyly příliš masově rozšířené, a ty, co v té době kralovaly trhu, byly ve většině případů dostupné v jedné (převážně černé) barvě. Pouze jednu barevnou variantu měl v době svého uvedení také první iPhone – spodní strana jeho zadní části byla černě zbarvená, zbytek telefonu byl šedý. iPhone 3G, který byl vydán o rok později, byl dostupný v černé a bílé variantě, u iPhonu 3GS se Apple opět vrátil pouze k černé variantě. V roce 2010 představila společnost Apple svůj iPhone 4. Tento model – který byl mimochodem prvním iPhonem, vybaveným přední kamerou – byl k dostání v černé a bílé variantě, tytéž možnosti Apple zavedl také v dalším roce u svého iPhonu 4S. Dvě barevné varianty byly dostupné také v případě iPhonu 5, tento model se ale již vyznačoval kombinací dvou odstínů: černé s břidlicovou a bílé se stříbrnou barvou.

Barvy přichází na scénu

V září roku 2013 představila společnost Apple modely iPhone 5S a iPhone 5c. iPhone 5S tehdy nabízel tři barevné varianty – ikonickou vesmírně šedou, zlatou a stříbrnou. U iPhonu 5c s plastovým šasi se Apple po barevné stránce vyřádil ještě více – tato finančně dostupnější varianta iPhonu byla k dostání v bílé, růžové, žluté, modré a zelené barevné variantě. U iPhonu 6 a 6 Plus přešel Apple ke kompletně jinému designu a vůbec poprvé výrazně zvětšil rozměry svých smartphonů, po stránce barev ale zůstal u stříbrné, zlaté a vesmírně šedé, kterou zavedl u iPhonu 5S. Při uvedení iPhonu 6S a 6S Plus o rok později přibyla k tomuto výběru ještě rose gold varianta. V březnu roku 2016 potěšil Apple příznivce iPhonu 5S vydáním modelu SE, který spojoval vlastnosti nejnovějších iPhonů s kompaktním designem a menším displejem. Tento model byl stejně jako iPhone 6S a 6S Plus k dostání ve stříbrné, zlaté, vesmírně šedé a růžově zlaté barevné variantě.

Červená pro dobrou věc a nové varianty černé

Některé produkty od Applu jsou dostupné také v barevné variantě (PRODUCT) RED, a uživatelé jejich zakoupením přispívají na charitu. Když Apple v září roku 2016 představil své iPhony 7 a 7 Plus, překvapil uživatele nejen absencí sluchátkového jacku, ale také zavedením (PRODUCT) RED varianty. Tyto modely byly kormě zmíněné červené a standardní rose gold, zlaté a stříbrné k dostání také ve dvou odstínech černé – lesklé a matné. O rok později byly představeny tři modely iPhonů – iPhone 8 a 8 Plus a “výroční” iPhone X. iPhone 8 a 8 Plus byl k dostání ve zlaté, stříbrné a vesmírně šedé variantě, tyto verze se ale svým finišem výrazně lišily od odstínů, ve kterých byly k dostání předchozí modely. “Osmičky” bylo možné zakoupit také ve verzi (PRODUCT) RED, zatímco u iPhonu X se Apple držel pouze vesmírně šedé a stříbrné varianty. V roce 2018 opět přišlo více modelů ve více barevných variantách – iPhony XS a XS Max byly k dostání ve zlaté, vesmírně šedé a stříbrné variantě, zatímco cenově dostupnějšímu iPhonu XR Apple propůjčil pestřejší barvy – k dispozici byla žlutá, bílá, korálově červená, černá a modrá. Když Apple v roce 2019 představil svůj iPhone 11, rozhodl se u základního modelu použít jiné barevné varianty než u “Pro” modelů – iPhone 11 byl k dostání v černé, zelené, žluté, fialové, (PRODUCT) RED a bílé verzi, zatímco iPhone 11 Pro a 11 Pro Max bylo možné zakoupit ve zlaté, vesmírně šedé, stříbrné a půlnočně zelené barvě.

Rok 2020

Prvním iPhonem, který Apple představil v roce 2020, byla druhá generace iPhonu SE. Ta byla k dostání v černé, bílé a (PRODUCT) RED variantě. V listopadu pak Apple představil standardní produktovou linii svých smartphonů. iPhone 12 mini a iPhone 12 byl dostupný v černé, bílé, (PRODUCT) RED, zelené a modré variantě, zatímco iPhone 12 Pro a 12 Pro Max ve stříbrné, grafitově šedé, zlaté a tichomořsky modré.