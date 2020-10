Od mohutných krabiček k úspornému balení: Historie balení iPhonů

Jedním z hojně diskutovaných témat, souvisejících s novými iPhony, je absence napájecího adaptéru a sluchátek EarPods v jejich balení. Apple se zároveň rozhodl nepřidávat toto příslušenství ani do nově prodaných starších modelů svých smartphonů. Pojďme se podívat na to, jakým způsobem se měnilo balení jablečných smartphonů od příchodu iPhonu 2G.

Fotogalerie iPhone 2G 3 iPhone 2G 2 iPhone 2G 4 iPhone 3G baleni 2 +5 Fotek iPhone 3G baleni iPhone 3G unboxing 1 iPhone 3G baleni eBay iPhone 4 baleni eBay Vstoupit do galerie

Zatímco dnes se Apple u balení svých produktů vydává spíše minimalistickým směrem, krabička původního iPhonu byla relativně velká. Kromě smartphonu samotného se v krabičce černé barcy nacházel nabíjecí kabel, napájecí adaptér, dokovací stanice a samozřejmě také uživatelský manuál. Ani s příchodem iPhonu 3G se rozměry balení nijak nezmenšily. Černá krabička kromě smartphonu obsahovala napájecí adaptér, kabel, stereo sluchátka, čisticí ubrousek, jehlu pro vyjmutí SIM karty a uživatelskou příručku. K balení iPhonu 3GS přidávala společnost Apple o krabičky černé barvy sluchátka s dálkovým ovládáním a mikrofonem, kabel a napájecí adaptér, podobně vypadalo také balení iPhonu 4, u kterého ale Apple přešel na bílou barvu krabičky. Balení iPhonu 5 obsahovalo kromě smartphonu napájecí adaptér, USB kabel s Lightning konektorem, sluchátka EarPods a jehlu pro vyjmutí SIM karty. Space Grey varianta iPhonu 5 byla zabalená v černé krabičce, ostatní verze v bílé.

Fotogalerie iPhone 4 baleni eBay iPhone 5C-FB 0003531-apple-iphone-5c-case Verze od Applu iPhone 5c baleni eBay +15 Fotek iphone-5s-fb iphone5s-unboxing recenze iPhone 6s balení Recenze iPhone X baleni 6 iPhone 6s balení package Recenze iPhone X baleni 1 Recenze iPhone X baleni 4 iPhone 7 obsah baleni iPhone 7 baleni iPhone 8 Plus unboxing 3 DSC_0074 DSC_0076 prislusenstvi pro iPhone 11 pro max rozbaleny iphone 11 pro max Vstoupit do galerie

Až do příchodu iPhonu 5c vypadaly krabičky s iPhony víceméně stejně. Zatímco iPhone 5S byl zabalen v tradiční kartónové krabičce (respektive v plastové vaničce uvnitř bílé krabičky), obsahující datakový kabel, napájecí adaptér, sluchátka EarPods a jehlu pro vyjmutí SIM karty, iPhone 5c byl umístěn v krabičce z tvrdého průhledného plastu. Samotný obsah balení tvořil opět napájecí adaptér, kabel a sluchátka EarPods. S příchodem dalších modelů už lze u Applu jasně pozorovat snahu o co nejúspornější a “nejzelenější” balení – plasty byly postupně nahrazeny recyklovanými nebo recyklovatelnými materiály, obsah balení byl ale dlouhé roky prakticky stejný – napájecí adaptér, kabel, sluchátka (s příchodem iPhonu 7 byly klasické EarPody nahrazeny verzí s Lightning koncovkou a přibyla také krátká redukce z 3,5mm jacku na Lightning) a jehla pro vyjmutí SIM karty. Co se barev krabiček týče, iPhony 6 a 6S včetně „plusových“ modelů byly zabalené v bílých krabičkách, stejně jako iPhone 7. V případě iPhonu 7 Plus v barvě Jet Black se jednalo o černou krabičku. iPhone 8 a 8 Plus byl zabalen do bílé krabičky, výjimku tvořila varianta Space Grey, kterou Apple vybavil černou krabičkou. S příchodem iPhonu X, XS a XS Max zmizela z balení (krabičky v bílé barvě) zmíněná redukce, u iPhonu 11 (krabička v bílé barvě) začal Apple k základnímu modelu přibalovat klasický 5W adaptér, zatímco v balení iPhonu 11 Pro a 11 Pro Max (černé krabičky) našli zákazníci 18W adaptér a USB-C – Lightning kabel.

Nová balení iPhonů

Fotogalerie iPhone 11 nove vs. stare baleni iPhone 12 nove baleni iPhone 11 nove baleni iPhone 7 baleni Vstoupit do galerie

Na letošní říjnové Keynote společnost Apple oznámila, že k iPhonu 12 již nebude přibalovat sluchátka EarPods a napájecí adaptér. Toto pravidlo se bude vztahovat nejen na letošní iPhony, ale i na všechna nově prodaná balení starších modelů. Viceprezidentka Applu pro životní prostředí Lisa Jackson v průběhu Keynote uvedla, že Apple se všemi možnými způsoby snaží zredukovat svou uhlíkovou stopu a šetřit životní prostředí. Společnost Apple uvádí, že adaptéry a sluchátka, která až dosud byla součástí balení jejích chytrých telefonů, často končí v šuplíku, a proto se rozhodla do krabiček přidávat pouze USB-C / Lightinig kabel. Zredukovaný obsah balení má za následek také menší velikost krabiček, díky čemuž dochází k úspoře materiálu i ke snížení zátěže, související s dopravou.