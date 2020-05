Nakousnuté jablko v průběhu věků: Historie Apple loga

Logo nakousnutého jablíčka neodmyslitelně patří ke společnosti Apple prakticky od jejího počátku. Asi všichni z vás ví, že úplně první logo cupertinské společnosti ale vypadalo zcela jinak. Stejně tak všichni víte o barevných proměnách jablečného loga. V dnešním článku si historii a proměny loga jablečné společnosti probereme o něco detailněji.

Od Newtona k duze

Zatímco dnes vládne logu společnosti Apple jednoduchost a minimalismus, první logo těmito vlastnostmi skutečně neoplývalo. Jeho autorem byl třetí spoluzakladatel Applu Ronald Wayne. Logo připomínalo linorytovou kresbu, zobrazující Isaaca Newtona sedícího pod jabloní, ze které zrovna padá jablko. Na logu se skvěl nápis s citátem anglického básníka Williama Wordswortha:“Mysl, věčně putující po podivných vodách myšlenek“. Logo bylo sice propracované, na umístění na produkty se ale příliš nehodilo a Stevu Jobsovi začalo časem připadat zastaralé. Navržením nového loga byl pověřen Rob Jannoff – a jím navržený tvar se stal základem pro všechna budoucí loga jablečné společnosti. O důvodu, proč je jablko v logu firmy nakousnuté, se často spekuluje. Janoff sám ale uvedl, že se pro tuto formu rozhodl z obavy, aby si lidé jablko nepletli s jiným ovocem. Kousnutí (anglicky „bite“) mělo ale také symbolizovat znalosti a bylo odkazem na příslušný, stejně znějící termín („byte“) z oboru výpočetní techniky. Jablko v logu Applu bylo zpočátku duhové. Barvy měly symbolizovat barevnou obrazovku počítače Apple II, jejich pořadí ale bylo proházené. „Jednou z největších záhad je pro mě naše logo,“ uvedl kdysi v této souvislosti Jean Louis Gassée, jeden z bývalých vedoucích pracovníků společnosti Apple. „Symbol hříchu a vědění, nakousnutý a lemovaný barvami duhy v nesprávném pořadí. Výstižnější logo si neumím představit: hřích, vědění, naděje a anarchie.“

Geniálně jednoduché, jednoduše geniální

Jablečné logo v barvách duhy vydrželo ve firmě 22 let. Když se do Applu vrátil v roce 1997 Steve Jobs, chtěl se posunout směrem k něčemu jednoduššímu – jedním z důvodů tohoto rozhodnutí byla mimo jiné nutnost snížit finanční náklady, a výroba barevného loga byla zkrátka dražší, zejména pokud šlo o jeho umísťování na počítače. Michael M. Scott, jeden ze zaměstnanců Applu, označil duhové jablko za nejdražší logo, které kdy bylo navrženo. Nakousnuté jablko tak získalo „skleněný“ vzhled, a firma v souvislosti s jeho změnou vydala dokument, ve kterém kromě jiného psala o vývoji, kterým prochází jak firma, tak i její zákazníci. Nakousnuté jablko bylo podle Applu nadčasovým symbolem, jehož design byl pouze v průběhu času zjednodušen a zbaven některých nadbytečných prvků. „Jinými slovy – použili jsme některé standardy a inovace, které z našich produktů a designu dělají něco, co si nespletete, a aplikovali je na firemní logo. Namísto barevných pruhů jednoduchou barvu. Namísto jedné pevně stanovené barvy paletu barevných log pro různé varianty využití. Plné barvy zdůrazňují nadčasovost loga Applu.“

Logo společnosti Apple se od konce devadesátých let minulého století ještě více zjednodušilo. Postupně se zbavilo „aqua“ vzhledu nebo modré barvy, odkazující na iMac v odstínu Bondi Blue. V současné chvíli se můžeme setkat s logem nakousnutého jablíčka ve stříbrné, bílé či černé barvě, na obalech výrobků řady (PRODUCT) RED má charakteristickou červenou barvu.