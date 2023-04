Uniklo video skládacího smartphonu od Googlu

Do segmentu skládacích zařízení zřejmě brzy přibude další zástupce. Spolehlivý leaker Kuba Wojciechowski zveřejnil video skládacího Pixel Fold od Googlu. Novináři ale upozorňují, že video je těžko ověřitelné, neboť nejsou vidět žádná loga. Na každý pád se proslýchá, že Google své skládací zařízení představí na Google I/O 10. května. Jeho cena by mela přesáhnout 1700 dolarů. Smartphone by měl mít 5,8palcový displej. Po rozložení vznikne tablet s úhlopříčkou 7,6 palců.