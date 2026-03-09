Apple se letos chystá založit novou Ultra řadu produktů! Tyto tři novinky do ní budou spadat jako první

Možná jste si také všimli toho, že Apple v posledních letech postupně rozšiřuje svou nabídku produktů směrem k těm nejdražším a technologicky nejpokročilejším modelům. Podle informací Marka Gurmana z agentury Bloomberg by se tento trend měl letos ještě výrazněji projevit. Apple totiž údajně připravuje minimálně tři nová zařízení z nejvyšší třídy, která mají stát na úplném vrcholu nabídky. V zákulisí se o nich mluví jako o produktech kategorie Ultra.
Posila high-endových produktů
Podle Gurmana je v současné době „spodní“ část nabídky Apple produktů jasně definovaná. Základní segment pokrývají zařízení jako Apple Watch SE, základní iPad nebo nedávno představený MacBook Neo. Apple se tak může soustředit na druhý extrém – tedy na zařízení, která budou technologicky nejpokročilejší a zároveň nejdražší. Vypadá to, že se zde pomalu začíná formovat nová strategie v podobě postupného vytváření „superprémiové“ produktové řady, která má stát nad běžnými modely.
Ohebný iPhone jednou z prvních vlaštovek?
Největší pozornost pravděpodobně vzbudí první skládací iPhone. Podle dostupných informací by mohl nést označení iPhone Ultra a jeho cena by se měla pohybovat kolem dvou tisíc dolarů. To by z něj udělalo vůbec nejdražší iPhone v historii.
Telefon by měl nabídnout velký vnitřní displej a také senzory ukryté pod obrazovkou. Pokud se tyto informace potvrdí, bude to pro Apple poměrně zásadní krok. Firma se totiž ke skládacím telefonům dlouho stavěla velmi opatrně. Přestože mě ohebné smartphony (bez ohledu na jejich cenu) nelákají, na skládací iPhone jsem opravdu zvědavá. Apple obvykle nepřichází s novými typy produktů jako první, ale často se snaží technologii dotáhnout do stavu, kdy je použitelná každý den. A právě u skládacích telefonů zatím mnoho výrobců pořád bojuje s životností displejů nebo konstrukcí.
Fotogalerie
AirPods s kamerami
Dalším zajímavým produktem mají být AirPods Ultra. High-endové AirPody by měly stát nad současnými AirPods Pro a stát se vůbec nejpokročilejší verzí sluchátek, jakou Apple kdy nabídl. Nejzajímavější novinkou mají být malé kamery, které budou sbírat vizuální informace z okolí. Tyto údaje pak má zpracovávat Siri v rámci systému Visual Intelligence.
Na první pohled to může znít trochu zvláštně, protože sluchátka s kamerami nejsou zrovna něco, na co jsme zvyklí. Pokud se ale Apple snaží propojit hlasového asistenta s informacemi z okolního světa, může to dávat docela smysl. Sluchátka totiž nosíme prakticky neustále.
MacBook Ultra s OLED a dotykovým displejem
Třetím produktem má být MacBook Ultra. Podle dostupných informací by měl nabídnout dotykový OLED displej, což by byl pro MacBooky poměrně zásadní posun. Apple se totiž dotykovému ovládání notebooků dlouhá léta vyhýbal. Nasazení OLED panelu by navíc mohlo zvýšit cenu zařízení až o pětinu. MacBook Ultra by tak pravděpodobně mířil hlavně na profesionály nebo technologické nadšence, kteří chtějí to nejlepší bez ohledu na cenu.
Domnívám se, že pokud Apple opravdu představí dotykový MacBook, bude to jeden z těch momentů, kdy se o Macích začne znovu hodně mluvit. Podobně jako kdysi u přechodu na vlastní čipy Apple Silicon.
Applovské zmatky v „Ultra“ řadě
Zajímavé je, že Apple možná nebude používat označení Ultra u všech těchto zařízení.Gurman připomíná, že firma někdy podobné názvy používá poměrně selektivně. Příkladem může být nedávný Studio Display XDR, který nakonec označení Ultra nedostal, přestože by k němu technologicky klidně mohl patřit. Na druhou stranu je pravda, že označení Ultra už Apple používá u několika produktů – například u Apple Watch Ultra nebo u čipů řady M.
A co dál?
Tím ale podle všeho celý plán nekončí. Gurman podle svých slov očekává, že Apple postupně rozšíří tuto nejvyšší kategorii i na další produkty. Do budoucna se tak spekuluje například o skládacím iPadu s OLED displejem nebo o výkonnějším iMacu s větší obrazovkou. Pokud se tento směr potvrdí, Apple by vlastně vytvořil tři jasné úrovně svých zařízení – základní modely pro širokou veřejnost, střední třídu pro většinu uživatelů a úplně nahoře technologické „výkladní skříně“, které ukazují, kam se mohou produkty posunout dál.