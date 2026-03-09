MacBook Neo má být obrovský hit. Apple chce jen letos prodat až 5 milionů kusů

Když Apple před pár dny představil MacBook Neo coby vůbec nejlevnější notebook ve své historii, s ohledem na jeho cenovku i technické specifikace bylo hned každému jasné, že se nejedná „jen“ o další řadový kousek v jeho nabídce. Apple skrze tuto novinku totiž vstupuje do cenového segmentu, kterému se dlouhé roky spíše vyhýbal a podle nové analýzy společnosti TrendForce by se tento krok mohl Applu velmi rychle vyplatit.
Podle nejnovějších odhadů této analytické firmy by totiž Apple mohl jen letos prodat zhruba 4 až 5 milionů kusů MacBooku Neo. Přesné číslo samozřejmě bude záviset především na tom, jak zákazníci přijmou některé kompromisy, které Apple kvůli nízké ceně udělat musel, avšak jak se zdá, prognózy jsou opravdu dobré. Zajímavé přitom je, že Apple jde v současné době proti trendu většiny výrobců notebooků. TrendForce totiž upozorňuje, že výrobci PC aktuálně čelí výraznému zdražování pamětí a procesorů, což je nutí šetřit a soustředit se spíše na dražší modely s vyšší marží. Apple ale naopak přichází s levným notebookem, kterým chce oslovit úplně novou skupinu zákazníků. Ta přitom může být dle mého názoru opravdu velká. První výkonnostní testy totiž ukazují, že je novinka výkonnostně zhruba na úrovni M1 MacBooku Air, což je stroj, se kterým bych si vystačil při své kancelářské práci i já ještě pěkných pár let.
Analytici zároveň očekávají, že globální dodávky notebooků v roce 2026 meziročně klesnou zhruba o 9,2 %, pokud poptávka zůstane slabší. Přesto by si Apple měl polepšit. Firma podle TrendForce totiž může letos zvýšit dodávky svých notebooků přibližně o 7,7 %, což by znamenalo růst podílu macOS na trhu až na 13,2 %. Právě MacBook Neo by přitom měl hrát v tomto růstu velmi důležitou roli. Levný Mac totiž může fungovat jako vstupní brána do ekosystému Applu, zejména pro studenty nebo mladší uživatele, kteří si doposud MacBook jednoduše nemohli dovolit. Jakmile se ale jednou do světa macOS dostanou, je velká šance, že u něj zůstanou i v budoucnu. Protože jakmile člověk přičichne k perfektní synchronizaci napříč Apple zařízeními, těžko se tento svět opouští. Ostatně, vidím to i na sobě, kdy přestože mám k Applu spoustu výhrad, pozitiva stále převažují.
MacBook Neo tak může být pro Apple mnohem důležitější, než by se na první pohled mohlo zdát. Nejde totiž jen o levný notebook, ale spíš o strategický produkt, který Applu pomůže přivést do ekosystému úplně novou generaci uživatelů, která u něj následně bude utrácet například za služby a jakmile se MacBookem Neo „namlsá“, pravděpodobně i za další, dražší hardware. I kdyby však utráceli jen za služby a nepřecházeli na hardware, půjde pro Apple o výhru. Vezměte si třeba jen fakt, kolik člověk ročně utratí za iCloud. Já si například musím kvůli rodinnému sdílení předplácet 2TB verzi na 249 Kč měsíčně, což mě za rok ve výsledku stojí téměř 3000 Kč. Služby jsou tedy pro Apple zlatým dolem a MacBook Neo může být další cestou, jak do nich lidi přimět.